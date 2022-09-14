Об этом сообщает Еспресо.TV

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Сити". К 80-й минуте "Боруссия" вела в счете, но на забитый мяч Джуда Беллингема отреагировали Джон Стоунс и Эрлинг Холанд.

После 2-го тура "Манчестер Сити" возглавляет группу G. У "горожан" 6 очков. У "Боруссия" 3 набранных балла. "Копенган" и "Севилья" имеют в наличии по 1 пункту.

Лига чемпионов

2-й тур

14 сентября

Группа G

"Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:1

Голы: Стоунс, 80, Холланд, 84 - Беллингем, 56

14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb