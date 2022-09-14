Холанд на последних минутах принес для "Манчестер Сити" победу в матче против "Боруссии"
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил дортмундскую "Боруссию"
Об этом сообщает Еспресо.TV
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Сити". К 80-й минуте "Боруссия" вела в счете, но на забитый мяч Джуда Беллингема отреагировали Джон Стоунс и Эрлинг Холанд.
После 2-го тура "Манчестер Сити" возглавляет группу G. У "горожан" 6 очков. У "Боруссия" 3 набранных балла. "Копенган" и "Севилья" имеют в наличии по 1 пункту.
Лига чемпионов
2-й тур
14 сентября
Группа G
"Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:1
Голы: Стоунс, 80, Холланд, 84 - Беллингем, 56
- 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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