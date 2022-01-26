Холанд и компания: определились трансферные цели "Барселоны" на следующее лето

Об этом сообщает CCMA.



По информации источника, директор "Барселоны" Матеу Алемани планирует подписать топ-футболистов в линии защиты, полузащиты и нападения.



Приоритетной целью среди форвардов есть звезда дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд. Тем не менее препятствием для этого трансфера - космические финансовые запросы немцев и конкуренция со стороны других клубов.



В полузащиту "Барса" планирует подписать Франка Кессье, чей контракт с "Миланом" истечет ближайшим летом. Альтернативный вариант – Денис Закария из гладбахской "Боруссии", который также вероятнее всего станет свободным агентом.



Среди защитников "Барселони" интересны Сезар Аспиликета ("Челси"), Хосе Гайя ("Валенсия") и Никлас Зюле ("Бавария").

24 января стало известно, что защитник Никлас Зюле бесплатно покинет мюнхенскую "Баварию" следующим летом.