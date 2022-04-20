Хоккейная сборная Украины разгромила Хорватию и одержала самую большую победу с 2010 года
В товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Украины по хоккею разгромила Хорватию
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Украинцы одержали победу над Хорватией со счетом 11:0. Это самая большая победа нашей сборной с 2010 года. Тогда на ЧМ Украина уничтожила Сербию со счётом 15:2.
ЧМ по хоккею в дивизионе 1B пройдет в Польше с 26 апреля по 1 мая. Соперники Украины – Польша, Япония, Эстония и Сербия. Перед выступлением на чемпионате мира Украина проведет еще два товарищеских матча.
Для сборной Украины это первая победа под руководством тренера Вадима Шахрайчука.
Товарищеский матч
Будапешт, Венгрия
19 апреля
Украина – Хорватия – 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)
- 22 февраля хоккеиста "Кременчуга" и сборной Украины Андрея Денискина дисквалифицировали на один год за проявление расизма.
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