Хоккейная сборная Украины разгромила Хорватию и одержала самую большую победу с 2010 года

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Украинцы одержали победу над Хорватией со счетом 11:0. Это самая большая победа нашей сборной с 2010 года. Тогда на ЧМ Украина уничтожила Сербию со счётом 15:2.



ЧМ по хоккею в дивизионе 1B пройдет в Польше с 26 апреля по 1 мая. Соперники Украины – Польша, Япония, Эстония и Сербия. Перед выступлением на чемпионате мира Украина проведет еще два товарищеских матча.



Для сборной Украины это первая победа под руководством тренера Вадима Шахрайчука.



Товарищеский матч



Будапешт, Венгрия



19 апреля



Украина – Хорватия – 11:0 (2:0, 1:0, 8:0)

22 февраля хоккеиста "Кременчуга" и сборной Украины Андрея Денискина дисквалифицировали на один год за проявление расизма.

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