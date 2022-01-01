Хоккеистов сборной России сняли с авиарейса из-за попойки и отказ одевать маски

Об этом сообщила журналистка SVT Мари Леманн в twitter.

По ее словам, игроки молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса из-за употребления хоккеистами алкоголя, курения и отказа от ношения масок.

Игроки должны были отправиться на самолет во Франкфурт.

Молодежный чемпионат мира по хоккею стартовал в конце декабря 2021 года и должен был завершиться в начале января. Однако из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом Международная федерация хоккея отменила турнир.