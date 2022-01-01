Хоккеистов сборной России сняли с авиарейса из-за попойки и отказ одевать маски
Хоккеистов сборной России и Чехии сняли с авиарейса в Канаде из-за пьянства и отказа одевать маски
Об этом сообщила журналистка SVT Мари Леманн в twitter.
По ее словам, игроки молодежных сборных России и Чехии сняли с авиарейса из-за употребления хоккеистами алкоголя, курения и отказа от ношения масок.
Игроки должны были отправиться на самолет во Франкфурт.
Молодежный чемпионат мира по хоккею стартовал в конце декабря 2021 года и должен был завершиться в начале января. Однако из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом Международная федерация хоккея отменила турнир.
- Напомним, 29 декабря молодежный чемпионат мира, который проходил в Канаде, отменили из-за массовых случаев коронавируса в командах после трех туров соревнований.
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