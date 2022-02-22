Хоккеиста сборной Украины дисквалифицировали на год за проявление расизма

Об этом сообщает Международная федерация хоккея – IIHF .

Денискина дисквалифицировали за инцидент, произошедший 26 сентября 2021 во время матча Украинской хоккейной лиги между "Кременчугом" и "Донбассом". После драки на льду Денискин продемонстрировал, будто он почистил и съел банан и адресовал этот жест афроамериканскому хоккеисту "Донбасса" Джейлену Смереку.

"Денискин отстранен на один год от участия во всех мероприятиях, санкционированных IIHF.

Нет никаких сомнений, что этот жест был расистским, и Денискин признавал это в течение всего судебного разбирательства. Денискин отметил, что как только игра закончилась, он пошел в раздевалку "Донбасса" и извинился перед Смереком, и они пожали друг другу руки", - сказал президент IIHF Люк Тардиф.

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