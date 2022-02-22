Хоккеиста сборной Украины дисквалифицировали на год за проявление расизма
Хоккеиста "Кременчуга" и сборной Украины Андрея Денискина дисквалифицировали на один год за проявление расизма
Об этом сообщает Международная федерация хоккея – IIHF .
Денискина дисквалифицировали за инцидент, произошедший 26 сентября 2021 во время матча Украинской хоккейной лиги между "Кременчугом" и "Донбассом". После драки на льду Денискин продемонстрировал, будто он почистил и съел банан и адресовал этот жест афроамериканскому хоккеисту "Донбасса" Джейлену Смереку.
"Денискин отстранен на один год от участия во всех мероприятиях, санкционированных IIHF.
Нет никаких сомнений, что этот жест был расистским, и Денискин признавал это в течение всего судебного разбирательства. Денискин отметил, что как только игра закончилась, он пошел в раздевалку "Донбасса" и извинился перед Смереком, и они пожали друг другу руки", - сказал президент IIHF Люк Тардиф.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.61
Покупка 28.61Продажа 29.23
-
EUR
Покупка 32.32Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное