Об этом сообщают российские СМИ.

По словам адвоката хоккеиста Алексея Пономарева, голкипера сборной России отправили из госпиталя в Санкт-Петербурге, куда его доставили из военкомата, в Североморск, что в Мурманской области.

"Его отвезли вчера с территории госпиталя. Куда, пока точно неизвестно, выясняем по поводу этой ситуации. Ориентировочно, в Североморск, по месту возможного прохождения службы", - рассказал Пономарев.

25-летний Иван Федоров был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от призыва и доставлен в военкомат. Там хоккеисту стало плохо, он был госпитализирован в одну из городских больниц.

Иван Федотов с 2021 года выступал за ЦСКА. Играл за сборную России и в составе команды олимпийского комитета РФ завоевал серебро Олимпиады-2022.

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