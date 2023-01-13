Ходят по подвалам, амбарам и гаражам: в Центре нацсопротивления рассказали, как оккупанты разыскивают украинских партизан
Центр национального сопротивления рассказал, как на оккупированных территориях российские военные проводят обыски, чтобы разоблачить украинских партизан
Об этом говорится на официальной странице Центра нацсопротивления.
"Количество пораженных объектов оккупантов растет благодаря активной работе подполья. Российские военные продолжают рейды на временно оккупированных территориях в надежде найти партизан. Следовательно, Центр национального сопротивления призывает быть осторожными и по возможности покинуть регион. Также чистите историю браузеров и отписываться каналов перед выходом на улицу", – пишут в ЦНС.
Чтобы найти украинских партизан, россияне обыскивают дома, акцент делают в подвалах, кладовых и гаражах. Также подробно записывают информацию об имеющихся местных гаджетах. Переписывают imei телефоны, номера сим-карт.
- 13 января в ЦНС также сообщали, что оккупанты вынуждены создавать большее количество госпиталей из-за большого количества раненых военных.
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