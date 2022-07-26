Ходят Лувр, пока в Украине убивают детей: Эстония требует от ЕС запретить шенгенские визы для россиян
Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Евросоюзу о прекращении выдачи виз гражданам России
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает ERR .
"Российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно", - сказал Рейнсалу.
По его словам, вопрос о визах для россиян уже обсуждался в Евросоюзе в марте, но в то время в России существовали вызванные коронавирусом ограничения и поездки не были такими массовыми, как сейчас.
Рейнсалу добавил, что МИД Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели.
"Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе. Нам нужно, чтобы все страны были за. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной", - рассказал Рейнсалу.
В марте Эстония объявила о временном прекращении выдачи туристических виз россиянам.
- 25 июля четыре крупнейшие в парламенте политические партии Финляндии заявили о поддержке запрета на предоставление туристических виз для граждан РФ.
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