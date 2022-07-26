Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает ERR .

"Российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно", - сказал Рейнсалу.

По его словам, вопрос о визах для россиян уже обсуждался в Евросоюзе в марте, но в то время в России существовали вызванные коронавирусом ограничения и поездки не были такими массовыми, как сейчас.

Рейнсалу добавил, что МИД Эстонии хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели.

"Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе. Нам нужно, чтобы все страны были за. Сейчас ситуация отличается от той, что была весной", - рассказал Рейнсалу.

В марте Эстония объявила о временном прекращении выдачи туристических виз россиянам.

25 июля четыре крупнейшие в парламенте политические партии Финляндии заявили о поддержке запрета на предоставление туристических виз для граждан РФ.

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