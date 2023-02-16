Ходорковский предупредил Запад о войне с Китаем в случае победы России в Украине

Михаил Ходорковский, российский олигарх в изгнании и ярый критик режима Владимира Путина, предупредил об этом в интервью Washington Post накануне речи, с которой он выступит перед мировыми лидерами на большой конференции по безопасности и обороне в Германии в эти выходные.

"Проигранная война в Украине - это ступенька к войне в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вы должны понимать, что когда даже большого парня бьют по лицу, многие другие ребята начинают сомневаться, действительно ли этот парень так силен, и они хотят вцепиться ему в зубы ... Если США хотят воевать в Азии, то самый верный путь к этому - показать слабость и в Украине", - сказал Ходорковский в интервью The Washington Post в Лондоне, где он сейчас живет.

Ходорковский, проведший десять лет в тюрьме в России, прежде чем был помилован Путиным в 2013 году, заявил, что усиление западной военной помощи Украине и обеспечение ее победы – единственный способ для США избежать подобного военного конфликта с Китаем.

На выходных Ходорковский должен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности, куда его и двух других оппозиционеров, бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и Юлию Навальную, жену заключенного оппозиционера Алексея Навального, пригласили вместо официальных представителей российского правительства.

Их приглашения являются четким упреком Кремлю за развязанную Путиным войну в Украине.

Это первый случай, когда представители оппозиции были приглашены вместо российских чиновников на конференцию по вопросам безопасности, громкое мероприятие, на котором Путин произнес знаковую речь в 2007 году, и где министр иностранных дел России Сергей Лавров обычно является хорошо знакомым лицом.

Россия отказалась участвовать в прошлогодней конференции, которая состоялась как раз перед началом ее вторжения, заявив, что мероприятие "превращается в трансатлантический форум" и "теряет свою инклюзивность и объективность".

Кристоф Хойсген, глава конференции по вопросам безопасности, заявил, что официальные представители России не будут приглашены, пока Путин "отрицает право Украины на существование".

В интервью Ходорковский, который когда-то был самым богатым человеком России как основной владелец нефтяной компании ЮКОС, сказал, что у Запада сейчас есть выбор между тремя путями в своей стратегии поддержки Украины.

По словам Ходорковского, нынешняя траектория, невзирая на недавние договоренности о поставках новейших боевых танков, является лишь постепенной военной поддержкой и открывает путь к затяжным и полным рискам войны.

В этой ситуации нет никаких гарантий, что Украина сможет выдержать нынешний уровень потерь, а политические споры в США накануне президентских выборов 2024 могут подтолкнуть законодателей к прекращению поставок оружия и экономической помощи.

"Если Запад считает, что у Украины достаточно сил, чтобы продолжать терять от 350 до 500 человек в день убитыми и ранеными, и если они могут обеспечить гарантированную и постоянную поставку оружия и боеприпасов, то хорошо. Но это очень большой риск", - сказал он.В то же время, по его словам, Путин может попытаться ответить "асимметрично", дестабилизируя правительства в Африке, на Балканах и на Ближнем Востоке, а также, возможно, на Западе.

Второй путь предполагает быстрое и значительное увеличение Западом военной помощи, включая ракеты дальнего радиуса действия и истребители, позволяющие Украине уничтожить российские линии снабжения.

"Единственное, что может переломить ситуацию на поле боя – это авиация. Все остальное – второстепенно", - сказал Ходорковский.

Хотя западная поддержка Украины была мощнее, чем многие ожидали, "это не отменяет того факта, что Запад должен делать гораздо больше", - сказал он.

Помощь часто отставала от событий на поле боя, и "к тому времени, как вы начнете давать эти ракеты и танки, будет уже слишком поздно. ... Если через три месяца фронт будет двигаться к Киеву, они дадут самолеты, но тогда будет поздно, потому что не останется ни одного аэродрома", - сказал он.

Третий путь приведет к тому, что Вашингтон и его союзники в конце концов "развернутся и уйдут, как они это сделали в Афганистане, как они это сделали в Сирии и других местах", - сказал он.

"Путин – человек, который мыслит ретроспективно, и он считает, что если что-то произошло раньше, то это часто повторяется так же в будущем, – сказал Ходорковский." И в этом он не часто ошибается. Мысля ретроспективно, он видит, что всякий раз, когда он начинает маленькую новую войну, ему удается консолидировать вокруг себя общество, и он видел, как американцы снова и снова отступали. ... Но если он завершит украинскую операцию успешно для себя, то национал-патриоты, которые сейчас являются его основным источником поддержки, не позволят ему остановиться и начнется следующая война".

Хотя российская агрессия продолжится и за пределами Украины, любая победа Путина в Украине подтолкнет Китай к наступлению на Тайвань, добавил он. "Когда я слышу от американцев, что нам нужно выбирать между помощью Украины и помощью Тайваню, потому что мы не можем оказать помощь обоим, это кажется настолько примитивным, что у меня возникает ощущение, что это какой-то трюк", - сказал он.

Любое урегулирование путем переговоров, в котором Украина вынуждена согласиться на передачу территорий, таких как Донецкая и Луганская области, усилит позиции "ястребов", на которых российский президент вынужден полагаться, чтобы заручиться поддержкой общественности в войне. Тогда Путин будет "вынужден под давлением" приступить к дальнейшим атакам на Украину, сказал Ходорковский.

Ходорковский уже давно использует свой Фонд "Открытая Россия" для борьбы с путинским режимом, а сейчас спонсирует ряд проектов российской политической оппозиции. Его последняя книга "Как убить дракона" призывает Запад начать подготовку к послепутинскому, послевоенному режиму, в котором президентская система России должна быть демонтирована и заменена парламентской республикой.

Быстрая эскалация западной поддержки Украины с целью скорейшего завершения войны и победы над российскими войсками была бы "лучшей для России", сказал Ходорковский. "Меньше людей погибнет и меньше будет наращивание силы ужасающих национал-патриотов", - сказал он.

В противном случае страну ждет гораздо более глубокий коллапс. По его словам, чем дольше будет продолжаться война, тем больше вероятность того, что россияне перестанут винить свое правительство в смерти своих близких и возложат вину на Украину.

По мнению Ходорковского, затяжной конфликт также рискован для Путина, сталкивающегося с возмущением с каждой стороны глубоко разделенной элиты: ястребиного националистического патриотического лагеря, который считает, что Путин должен действовать более решительно и радикально, чтобы завоевать Украину, и более либерально настроенного лагеря, считающего войну ужасающей ошибкой.

Пока нет никаких признаков того, что кто-нибудь будет действовать против авторитарного президента. Но если станет ясно, что Путин проигрывает войну, то, по словам Ходорковского, история может повториться, и региональные губернаторы откажутся выполнять приказы из Москвы, как это произошло в 1999 году, когда ослабленный президент Борис Ельцин был вынужден уйти в отставку.

Путин пока держится. "Пропаганда все еще способна убедить людей в том, что они побеждают на фронте", - сказал Ходорковский, добавив, что даже неудачный призыв в армию не подорвал Путина. "Мобилизация прошла для него легче, чем многие ожидали. Сейчас вопрос в том, что происходит на поле боя. Все остальное имеет абсолютно маргинальное значение".