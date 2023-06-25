Ходорковский назвал деятелей российской оппозиции "вредными импотентами" и описал, как надо готовиться к восстанию
24 июня 2023 г. в РФ была уникальная революционная ситуация, которой не смогла воспользоваться российская оппозиция. Ведь ее часть принципиально отказалась сотрудничать с Пригожиным и все оппозиционеры вообще были не готовы к подобному сценарию
Об этом 25 июня заявил российский политэмигрант, предприниматель и общественный деятель Михаил Ходорковский.
"1. Восставшая Москва могла сменить власть. Мы ситуацию про***ли. Это - минус. 2. Режим все равно в результате ослаблен. Это плюс. Такие ситуации еще возникнут. К ним надо быть лучше подготовлены", - отмечает Ходорковский у себя. в телеграме.
В частности, он возмущен принципиальным отказом части известных оппозиционеров от взаимодействия с руководителем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.
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"Что могла сделать и не сделала оппозиция? "Белые пальто" были в своем репертуаре: "Ужасный Пригожин! Как пользоваться им в пользу сноса режима? Он же потом не пойдет! Как можно призывать брать в руки оружие - это ужас, ужас, ужас...". Импотенты. Причем вредны импотенты. Как песок во взрывчатке - и сам не рванет, и взрывчатке может помешать", - поделился своим видением Михаил Ходорковский.
Остальные же оппозиционеры не имели связи с регионами, добавил Ходорковский.
"Недостаточная коммуникация с регионами, отсутствие реальных подпольных ячеек, нехватка информации, неготовность действовать быстро", - перечислил он просчеты противников Путина, которые стали заметны во время мятежа вагнеровцев.
Кого именно Ходорковский имел в виду под "белыми пальто", предприниматель уточнять не стал.
При этом Ходорковский считает, что не следовало бояться возможного временного успеха Пригожина в Москве, поскольку существовал шанс "переломить ситуацию", а Пригожин "просто перестал бы играть ключевую роль".
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Уже в твиттере Михаил Ходорковский описал, на чем теперь следует сосредоточиться российским оппозиционерам, ведь, как он считает, отстранить от власти режим Путина можно исключительно вооруженным путем:
"Оппозиции тоже предстоит сделать выводы:
- Как я уже писал – эта воровская власть будет снесена вооруженными людьми.
- Люди в "белых пальто" не субъективны. На них не стоит тратить время.
– Люди в регионах способны действовать. Недостает отлаженной координации. Нужно отлаживать.
- Перерезать транспортные коммуникации власть не способна – вопрос в средствах ПВО и тяжелой технике. Их нужно иметь. Так что знать, где взять.
– Нужно точно знать расположение запасов стрелкового вооружения – отсутствие информации помешало.
– Наиболее активным людям нужно иметь минимальный объем вооружения у себя для захвата складов и освобождения политзаключенных.
- Саботаж на коммуникациях как транспортных, так и компьютерных эффективен.
– Время спрессовано, если война не закончится, новый мятеж ждать не долго”.
"Задачи понятны. Будем работать", - подытожил Михаил Ходорковский.
- Напомним, в интервью Еспресо представитель Легиона "Свободу России" с позывным Цезарь заявил об отсутствии поддержки этого добровольческого военного формирования со стороны российской оппозиции.
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