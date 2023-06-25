Об этом 25 июня заявил российский политэмигрант, предприниматель и общественный деятель Михаил Ходорковский.

"1. Восставшая Москва могла сменить власть. Мы ситуацию про***ли. Это - минус. 2. Режим все равно в результате ослаблен. Это плюс. Такие ситуации еще возникнут. К ним надо быть лучше подготовлены", - отмечает Ходорковский у себя. в телеграме.

В частности, он возмущен принципиальным отказом части известных оппозиционеров от взаимодействия с руководителем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

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"Что могла сделать и не сделала оппозиция? "Белые пальто" были в своем репертуаре: "Ужасный Пригожин! Как пользоваться им в пользу сноса режима? Он же потом не пойдет! Как можно призывать брать в руки оружие - это ужас, ужас, ужас...". Импотенты. Причем вредны импотенты. Как песок во взрывчатке - и сам не рванет, и взрывчатке может помешать", - поделился своим видением Михаил Ходорковский.

Остальные же оппозиционеры не имели связи с регионами, добавил Ходорковский.

"Недостаточная коммуникация с регионами, отсутствие реальных подпольных ячеек, нехватка информации, неготовность действовать быстро", - перечислил он просчеты противников Путина, которые стали заметны во время мятежа вагнеровцев.

Кого именно Ходорковский имел в виду под "белыми пальто", предприниматель уточнять не стал.

При этом Ходорковский считает, что не следовало бояться возможного временного успеха Пригожина в Москве, поскольку существовал шанс "переломить ситуацию", а Пригожин "просто перестал бы играть ключевую роль".

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Уже в твиттере Михаил Ходорковский описал, на чем теперь следует сосредоточиться российским оппозиционерам, ведь, как он считает, отстранить от власти режим Путина можно исключительно вооруженным путем:

"Оппозиции тоже предстоит сделать выводы:

- Как я уже писал – эта воровская власть будет снесена вооруженными людьми.

- Люди в "белых пальто" не субъективны. На них не стоит тратить время.

– Люди в регионах способны действовать. Недостает отлаженной координации. Нужно отлаживать.

- Перерезать транспортные коммуникации власть не способна – вопрос в средствах ПВО и тяжелой технике. Их нужно иметь. Так что знать, где взять.

– Нужно точно знать расположение запасов стрелкового вооружения – отсутствие информации помешало.

– Наиболее активным людям нужно иметь минимальный объем вооружения у себя для захвата складов и освобождения политзаключенных.

- Саботаж на коммуникациях как транспортных, так и компьютерных эффективен.

– Время спрессовано, если война не закончится, новый мятеж ждать не долго”.

"Задачи понятны. Будем работать", - подытожил Михаил Ходорковский.