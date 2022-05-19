Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

После 26 мая российские оккупанты планируют покинуть позиции, вместе с ними должен уйти комбат и полковник из штаба. Захватчик из ОРДЛО рассказал в телефонном разговоре, что их бросили на передовую, но не дали даже снаряжения.

"У нас есть "мосинки" (винтовки Мосина, – ред.), это снайперские винтовки, 43-го года. На них россияне смотрят: зачем это вам? Это же музейный экспонат."

Нас называют "святые". Мы спрашиваем "почему"? Они говорят, вы ходите без снаряжения, без каски. Чеченцы называют мясом", – говорит оккупант.

Доброволец из РФ рассказал, что на боевые их привезли неофициально: "Мы пересекли границу как "груз 200". Нас здесь даже нет. Поэтому, если скажут что дезертир, иди ты нах... Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно".

Также оккупант добавил, что из-под Харькова недавно привезли около четырехсот бойцов, в вагонах двухсотых: "Только открылась дверь поезда, все кто куда. Все "замышились", чтобы их дальше никуда не отправляли".

Знакомый мобилизованного из ОРДЛО недавно вернулся из-под Харькова и сошел с ума. Поэтому военный хочет как можно быстрее бежать с войны.

В Луганске и Ровеньках проходят акции протеста. Митингующие требуют вернуть домой принудительно мобилизованных в армию России.

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