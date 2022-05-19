"Ходим без снаряжения, чеченцы называют мясом": мобилизованные оккупантами жители ОРДО хотят уйти с позиций, – перехват
В перехваченном разговоре мобилизованный из ОРДО рассказал, что их подразделение вместе с комбатом и полковником штаба в конце мая собирается бежать с позиций, ведь у них нет военного снаряжения и даже касок
Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
После 26 мая российские оккупанты планируют покинуть позиции, вместе с ними должен уйти комбат и полковник из штаба. Захватчик из ОРДЛО рассказал в телефонном разговоре, что их бросили на передовую, но не дали даже снаряжения.
"У нас есть "мосинки" (винтовки Мосина, – ред.), это снайперские винтовки, 43-го года. На них россияне смотрят: зачем это вам? Это же музейный экспонат."
Нас называют "святые". Мы спрашиваем "почему"? Они говорят, вы ходите без снаряжения, без каски. Чеченцы называют мясом", – говорит оккупант.
Доброволец из РФ рассказал, что на боевые их привезли неофициально: "Мы пересекли границу как "груз 200". Нас здесь даже нет. Поэтому, если скажут что дезертир, иди ты нах... Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно-принудительно".
Также оккупант добавил, что из-под Харькова недавно привезли около четырехсот бойцов, в вагонах двухсотых: "Только открылась дверь поезда, все кто куда. Все "замышились", чтобы их дальше никуда не отправляли".
Знакомый мобилизованного из ОРДЛО недавно вернулся из-под Харькова и сошел с ума. Поэтому военный хочет как можно быстрее бежать с войны.
- В Луганске и Ровеньках проходят акции протеста. Митингующие требуют вернуть домой принудительно мобилизованных в армию России.
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