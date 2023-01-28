Ходила в одежде с символикой СССР и пропагандировала коммунизм: полицейские сообщили о подозрении жительнице Каменского

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

45-летняя женщина ходила по городу в одежде с тоталитарной символикой и пропагандировала коммунизм.

Стало известно, что 13 января местные жители сообщили полиции о женщине в одежде с символикой СССР, которую заметили в парке в Южном районе города, один из заявителей рассказал, что нарушительница раздавала гражданам открытки с символикой коммунистического тоталитарного режима и агитировала за идеи возрождения советского союза. .

"На место выехали полицейские, установили личность женщины и доставили ее в отделение полиции. В отношении 45-летней агитаторши следователи открыли уголовное производство", - отмечается в сообщении.

В частности, сообщается, что 27 января по согласованию с Каменской окружной прокуратурой женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

6 января в Днепропетровской области задержали мужчину, который пытался продать на улице гранатомет.

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