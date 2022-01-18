Ходи на танцы, - Шевченко дал интересный совет чемпиону мира из "Динамо"
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посоветовал центрбеку "Динамо" Денису Попову ходить на танцы
Об этом сообщает YouTube-канал Pressing.
Шевченко посоветовал Попову заниматься танцами, чтобы улучшить координацию движений.
"У меня такое телосложение, что надо всегда держать его в тонусе. Чтобы не было простого какого-то. Мне Андрей Николаевич посоветовал: "Ходы на танце". Мол, развивай координацию. Не знаю, я даже не представляю, с чего начать, как на эти танцы ходить. Может, со временем начну. Такой человек не даст плохого совета, я думаю", - рассказал Попов.
В активе Дениса Попова один матч за сборную Украины под руководством Андрея Шевченко, возглавлявшего команду с 2016 по 2021 год.
22-летний Попов - воспитанник академии "Динамо". За основной состав киевлян дебютировал в апреле 2019 года. В общей сложности провел за столичный клуб 49 матчей и отличился 6 забитыми мячами.
В 2019 году вместе с молодежной сборной Украины U19 стал чемпионом мира по футболу.
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