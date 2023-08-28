"Хочу знать, какому богу поклоняется": тренер Дюбуа заявил, что нет никакой разницы между Усиком и мошенником с наркотиками

Такие слова Чарльза приводит журналист Майкл Бенсон в twitter .

Тренер британского боксера считает, что Усик "обманул" во время поединка.

"Усик гордится собой как религиозный человек, его всегда можно увидеть молящимся. Я хочу знать, какому богу он поклоняется, потому что ты не врешь во имя бога. Если он настоящий религиозный человек, он должен публично выступить и сказать правду : "Я обманул". Нет никакой разницы между ним и мошенником с наркотиками. Он обманул, он знает, что обманул", - сказал тот.

Победа Усика над Дюбуа

В ночь с 26 на 27 августа в польском Вроцлаве украинский боксер Александр Усик провел бой против британца Даниэля Дюбуа.

Один из ключевых моментов боя произошел в 5 раунде. Даниэль Дюбуа грязно пробил ниже пояса Александра Усика. В результате украинец не удержался на ногах. Рефери остановил бой из-за грязного приема британца и дал украинцу несколько минут, чтобы прийти в сознание.

В конце 8 раунда Усик выдал серию мощных ударов и отправил Дюбуа в нокдаун. Британец встал на колено. В 9-м раунде Усик снова заставил Дюбуа "присесть".

Рефери досрочно завершил сражение победой Усика техническим нокаутом.

Впоследствии стало известно, что британский боксер Даниэль Дюбуа и его команда займутся обжалованием результатов поединка с Александром Усиком. Ведь сам Дюбуа не считает, что был удар ниже пояса, его поддерживает и промоутер.

Сам Усик прокомментировал удар британского боксера: "Многие говорят, что удар был "легальным"? Готов с ним (Дюбуа - ред.) подраться завтра. Реванш, уличная драка. Я готов. Завтра, даже прямо сейчас. На голых кулаках. Без ног, только на руках. Нельзя людей бить в пах. Бокс - это спорт джентльменов, а не уличная драка".

Хронологию поединка можно прочитать по ссылке .