"Хочу узнать мнение Путина": Эрдоган надеется организовать встречу Зеленского с главой РФ в Стамбуле или Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с главой РФ Владимиром Путиным свое намерение провести в Анкаре или Стамбуле трехстороннюю встречу с ним и президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом пишет Hürriyet.
Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что президент Украины положительно относится к идее проведения трехсторонней встречи в формате "Владимир Путин, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган".
"В случае положительного отношения Путина к этому вопросу, надеюсь, мы сможем организовать такую встречу в Стамбуле или Анкаре. К тому же я хочу узнать мнение Путина во время телефонного разговора", - отметил он.
По словам турецкого президента, "настоящая война в регионе – нехороший знак".
- Напомним, 29 ноября 2021 года Эрдоган заявил о готовности выступить посредником между Украиной и Россией.
- В ходе визита в Киев 3 февраля президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность быть посредником в переговорах между Украиной и РФ. Президент Владимир Зеленский заявил, что на пути для завершения войны Украина готова делать все возможное на всех площадках.
- Президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с лидером РФ Владимиром Путиным в Турции по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.
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