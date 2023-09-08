"Хочу установить мировой рекорд": Магучих сделала амбициозное заявление

Об этом сообщает Wanda Diamond League.

Магучих сделала амбициозное заявление накануне этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе.

"Конечно, я думаю, что все возможно. Ограничения есть только в нашей голове. Я хочу попытаться установить мировой рекорд", - сказала Ярослава Магучих.

Мировым рекордом среди женщин является результат Стефки Костадиновой на 2,09 м. Болгарская спортсменка установила его в 1987 году.

Лучший результат Магучих – 2,05 м.