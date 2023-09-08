"Хочу установить мировой рекорд": Магучих сделала амбициозное заявление
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что намерена установить мировой рекорд в прыжках в высоту
Об этом сообщает Wanda Diamond League.
Магучих сделала амбициозное заявление накануне этапа Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
"Конечно, я думаю, что все возможно. Ограничения есть только в нашей голове. Я хочу попытаться установить мировой рекорд", - сказала Ярослава Магучих.
Мировым рекордом среди женщин является результат Стефки Костадиновой на 2,09 м. Болгарская спортсменка установила его в 1987 году.
Лучший результат Магучих – 2,05 м.
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