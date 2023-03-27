Об этом Зинченко рассказал в интервью Channel 4 Sport

"Я хотел бы поблагодарить "Уфу" за все, что они сделали для меня, но после всего я просто хочу забыть тот период моей жизни. Хочу стереть все воспоминания", - сказал Зинченко.

Он выразил возмущение позицией бывших одноклубников, умолчавших о полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"Мы можем сказать "Что эти другие люди могут сделать? Это не их решения" и так далее. Но я общался с несколькими футболистами, я писал им, но не получал никакого ответа. Почему вы молчите? Почему вы не можете даже ничего опубликовать в соцсетях, чтобы остановить эти вещи? Потому что им безразлично. Кто-то может сказать, что они боятся тюрьмы, что они не смогут вернуться в страну. Я не верю в это", – рассказал Зинченко.

Он добавил, что русские с которыми он общался после всего случившегося перестали для него существовать.

"У меня было свое окружение там. Но они стали "нулями". Больше не хочу знать ничего об этой террористической стране", - подытожил Зинченко.

26-летний Александр Зинченко является воспитанником "Шахтера". Он играл за "Уфу" с февраля 2015 по июль 2016 года. Также выступал за Манчестер Сити, с которым стал четырехкратным чемпионом Англии и нидерландский ПСВ. Сейчас выступает за другой английский клуб – "Арсенал".

Зинченко сыграл 53 матча и забил 8 голов за сборную Украины.