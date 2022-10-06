"Хочу себе такой дом": Валерий Харчишин рассказал о строительстве модульной улицы в Гостомеле
Фронтмен "Второй реки" вместе с фондом "Восстроим вместе" планирует построить целую модульную улицу в Гостомеле, где оккупанты уничтожили его дом
Об этом он рассказал в интервью Славе+.
Как рассказал Валерий Харчишин, чтобы получить компенсации на восстановление жилья, нужно собрать немало документов. В Гостомеле люди долгое время не могли получить акты о разрушении, поскольку председателя общины убили, а депутаты не могли собраться.
Пожар на месте дома Харчишина в Гостомеле
"Пока не приехала комиссия, ты не имеешь права заниматься демонтажем. Правда, у меня нечего было демонтировать. Но не получишь технический отчет, акт о разрушении, нельзя ничего вывозить", – заявил Харчишин, добавив, что вложил в свой дом 200 тысяч долларов. Теперь он хочет строить модульное жилье, поскольку это стоит гораздо дешевле.
"Полноценное модульное жилье, которое собирается у тебя на площадке. Оно в разы дешевле, это современные технологии. И они используются повсюду, но только не в Украине… Не надо бояться современных технологий, – рассказал Харчишин. – Мы, говорю мы, потому что до этого причастен и фонд "Отстроим вместе", и многие другие люди, строители, имеем план отстроить целую улицу в Гостомеле, Мостище, Горинцы, - в других пострадавших городках.
Валерий Харчишин признался, что хочет и модульный дом.
"Хочу показать, что это безопасно, надежно и не временно", – заявил Валерий Харчишин.
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