Хочу предостеречь родственников пленных от напрасных ожиданий, потому что точно никто ничего не знает, - мама разведчика полка "Азов" Самойленко
Алла Самойленко, мама офицера управления разведки полка "Азов" Национальной гвардии Украины Ильи Самойленко, отметила, что пока сын был в плену, она не получала о нем никаких известий, был полон информационный вакуум и только разные слухи
Об этом говорится в эфире Еспресо.
"Хочу об этом сказать, потому что многие родственники пленных могут находиться в таком же состоянии. Например, мне сообщали освобожденные волонтеры, что сын в Оленовке, хотя возможно они его с кем-то перепутали. Также мне доносили разные слухи, поэтому я хочу предостеречь родственников. пленных от всяких бесполезных ожиданий и сказать, что даже в случае, если человек незамечен в списке с российской стороны, то это неокончательная информация, потому что мой Илья не был зафиксирован как пленник со стороны международного Красного Креста, хотя мы туда обращались много раз, также не был зафиксирован в российских списках, отметим, что здесь есть связка, если русские фиксируют пленника, то тогда и Красный Крест имеет такую информацию, и это якобы свидетельствует о том, что человек готовится к обмену. было. То есть он был зафиксирован только с нашей стороны как военнопленный, и все", - рассказала мама Ильи Самойленко.
Алла добавила, что была полная тишина, она не получала никакой вести, Илья не звонил, не писал, никак не сообщал о себе, поэтому она точно не знала, где находится сын.
"Несмотря на разную инсайдерскую информацию и источники, точно никто ничего не знает. И мы сейчас боремся за то, чтобы в этой ситуации, хотя бы иметь связь, как это предусмотрено Женевскими конвенциями и за этим должен следить Красный Крест и ООН. Надеюсь на широкая международная огласка и консолидированная позиция тех людей, которые могут повлиять на изменение законодательства и сделать что-то для того, чтобы подобное больше не повторялось и выполнялись Женевские конвенции. будут обменены все наши пленные. Я очень на это надеюсь", - подчеркнула Алла Самойленко.
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