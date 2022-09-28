Об этом говорится в эфире Еспресо.



"Хочу об этом сказать, потому что многие родственники пленных могут находиться в таком же состоянии. Например, мне сообщали освобожденные волонтеры, что сын в Оленовке, хотя возможно они его с кем-то перепутали. Также мне доносили разные слухи, поэтому я хочу предостеречь родственников. пленных от всяких бесполезных ожиданий и сказать, что даже в случае, если человек незамечен в списке с российской стороны, то это неокончательная информация, потому что мой Илья не был зафиксирован как пленник со стороны международного Красного Креста, хотя мы туда обращались много раз, также не был зафиксирован в российских списках, отметим, что здесь есть связка, если русские фиксируют пленника, то тогда и Красный Крест имеет такую информацию, и это якобы свидетельствует о том, что человек готовится к обмену. было. То есть он был зафиксирован только с нашей стороны как военнопленный, и все", - рассказала мама Ильи Самойленко.



Алла добавила, что была полная тишина, она не получала никакой вести, Илья не звонил, не писал, никак не сообщал о себе, поэтому она точно не знала, где находится сын.



"Несмотря на разную инсайдерскую информацию и источники, точно никто ничего не знает. И мы сейчас боремся за то, чтобы в этой ситуации, хотя бы иметь связь, как это предусмотрено Женевскими конвенциями и за этим должен следить Красный Крест и ООН. Надеюсь на широкая международная огласка и консолидированная позиция тех людей, которые могут повлиять на изменение законодательства и сделать что-то для того, чтобы подобное больше не повторялось и выполнялись Женевские конвенции. будут обменены все наши пленные. Я очень на это надеюсь", - подчеркнула Алла Самойленко.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины.

Кроме того, отец бойца "Азова" Евгений Сухарников сказал, что нужно продолжать работать над освобождением защитников Мариуполя, потому что из плена освободили лишь небольшую часть бойцов .

СБУ показала уникальные кадры освобождения украинских пленников.

24 сентября представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров " Азовстали", а договорились только за 5.

Также невеста азовца Галина Клемпоуз отметила: "Мы не знаем, что известно врагу о наших военнопленных, поэтому советую родным аккуратно относиться к публичным сообщениям".

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