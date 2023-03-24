Хочу покончить с доминированием Усика, - следующий соперник украинца сделал амбициозное заявление
Обязательный претендент на титул WBA в тяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился амбициозными планами на возможный бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком
Об этом сообщает iFL TV .
"Я видел его предыдущие бои. Просто бросаю ему вызов, не смотрю на то, с кем он сражался раньше. Никто из них не похож на меня. Я видел бой с Чисорой, и Дерек очень хорошо справился. Это, пожалуй, самый сложный бой Усика в профессиональном боксе. После того, как я увидел все это, решил принять этот вызов. Хочу шокировать мир. Хочу покончить с доминированием Усика и начать создавать свое наследство", - сказал Даниэль Дюбуа.
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Обязательным претендентом на титул WBO является другой представитель Великобритании, Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.
- 18 марта команда Усика заявила, что не согласится на перенесение боя против Фьюри с 29 апреля на другую дату.
- После этого Александр Усик установил Тайсону Фьюри окончательный срок , когда он должен определиться по поводу поединка.
- 19 марта WBA дала Александру Усику время до 1 апреля , чтобы договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет сражение с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Красюк объявил, что Усик после срыва поединка с Фьюри начнет переговоры с другим британцем – Даниэлем Дюбуа.
- После этого Александр Усик вернулся в Украину.
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