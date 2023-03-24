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Хочу покончить с доминированием Усика, - следующий соперник украинца сделал амбициозное заявление

24 мартa, 2023 пятница
18:21
Спорт

Обязательный претендент на титул WBA в тяжелом весе Даниэль Дюбуа поделился амбициозными планами на возможный бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком

Об этом сообщает iFL TV .

"Я видел его предыдущие бои. Просто бросаю ему вызов, не смотрю на то, с кем он сражался раньше. Никто из них не похож на меня. Я видел бой с Чисорой, и Дерек очень хорошо справился. Это, пожалуй, самый сложный бой Усика в профессиональном боксе. После того, как я увидел все это, решил принять этот вызов. Хочу шокировать мир. Хочу покончить с доминированием Усика и начать создавать свое наследство", - сказал Даниэль Дюбуа.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Обязательным претендентом на титул WBO является другой представитель Великобритании, Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.

Бокс
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2023, пятница
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