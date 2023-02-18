Об этом президент заявил во время своего вечернего обращения 18 февраля.

"Уже традиционно – я хочу поблагодарить всех тех, кто прямо сейчас защищает наше государство на поле боя и наших людей от российских обстрелов. Особо хочу отметить каждого и каждую, кто защищает Донбасс. Там продолжаются наиболее жестокие и принципиальные боевые действия. Противостояние, от которого зависит очень многое из того, что мы готовим на ближайшее время. Я благодарю десантников 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, морпехи 35-й отдельной бригады морской пехоты, пехотинцев 72-й отдельной механизированной бригады, пушкарей 55-й отдельной и 27-й реактивной артиллерийских бригад", - сказал он.

В частности, Зеленский также поблагодарил всех воинов-связейцев.

"Всем, кто эффективно и вовремя обеспечивает логистику для наших войск и всем Силам поддержки Вооруженных Сил Украины! Спасибо вам! Спасибо всем, для кого устойчивость Украины и наших позиций – это безусловный личный, служебный и профессиональный приоритет!", - добавил президент.