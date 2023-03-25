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Хочу очень поблагодарить украинскую армию, - Зинченко выступил с важным заявлением перед матчем Англия - Украина

25 мартa, 2023 суббота
20:58
Спорт

Футболист лондонского "Арсенала" Александр Зинченко поблагодарил украинскую армию за возможность завтра, 26 марта, сыграть матч Англия - Украина в отборе на Евро-2024

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

"Прежде всего хочу очень поблагодарить украинскую армию за эту прекрасную возможность играть в лучшую игру, выполнять работу, которую любим больше всего. Без них это точно не было бы возможным. На стадионе будет много украинских фанов, также они будут смотреть матч по телевидению. Конечно, каждый ждет эту игру, мы постараемся показать свой лучший футбол, чтобы заставить их улыбаться", - заявил Александр Зинченко.

Футболист сборной Украины напомнил, что в Украине нет людей, которых не задело вторжение российского агрессора.

"Думаю, в Украине нет ни одного человека, которого бы не задело террористическое вторжение. Это всегда особые моменты, когда мы собираемся командой, потому что у нас хороший коллектив. Чувствую себя здесь как дома, это моя вторая семья. Особенно сейчас, когда мы все вместе, играем в футбол - думаю, это лучшие ощущения. К сожалению, сейчас эти моменты по-своему особенные. Уже почти 397 дней с момента, когда террористы вторглись в нашу страну и начали этот 397-дневный ужас. Думаю, каждый в Украине потерял что-то - кого-то из окружения, дом, работу, имущество. Но каждый изменился с тех пор, несомненно", - сказал Зинченко.

Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.

Транслятор всех матчей отбора Евро-2024 является медиасервис Megogo.

  • Букмекеры считают сборную Украины аутсайдером в матче 2-го тура квалификационного раунда Евро-2024.
Украина
Сборная Украины
военные силы Украины
война с Россией
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