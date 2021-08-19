"Хочу некоторые вещи закончить": Зеленский прокомментировал возможность выдвижения на второй срок
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что рано говорить о возможности похода на второй срок
Об этом он сказал в интервью НВ, Washington Post, Liberation, "Новой газете" и Funke Media.
На вопрос о втором сроке, Зеленский ответил, что об этом говорить рано."Слишком рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу просто. Я сам для себя должен какие-то вещи", - сказал президент.
На уточняющий вопрос, он ответил, что хочет "определенные вещи закончить".
"Если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно - это не моя амбиция", - отметил Зеленский.
Во время выборов Зеленский уверял, что идет только на одну каденцию.
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