Хочу напомнить о соглашениях, подписанных между Чемберленом и Гитлером в 1938 году. Посол Украины в ООН предостерег мир от примирения с Путиным
Сергей Кислица отметил недопустимость компромиссов с агрессором ценой интересов Украины
Постоянный представитель Украины в ООН предостерегает мир от примирения с Путиным.
Сергей Кислица считает, что уступки позволят Путину реформировать и модернизировать армию. Для аргументации своей позиции украинский дипломат приводит историческую параллель с британским премьером Невиллом Чемберленом, который был привержен политике умиротворения и подписал Мюнхенское соглашение с Адольфом Гитлером.
"Думаю, в Великобритании общество достаточно умно и образовано, чтобы помнить историю. Хочу напомнить о соглашениях, подписанных между Чемберленом и Гитлером в 1938 году… Меньше чем через год началась Вторая мировая война. Если мы хоть чему-то научились из недавней истории Европы – мы должны всеми возможными способами избегать каких-либо соглашений, подобных договоренности между Гитлером и Чемберленом в 1938 году", – сказал Кислица.
Постпред Украины в ООН отметил, что продвижение идеи о прекращении войны ценой уступок Украины агрессору будет опасным и безответственным.
Уступки, по мнению дипломата, дадут шанс Путину реформировать и модернизировать армию и с новой силой атаковать. "И тогда Европе, и Британии тоже придется платить тройную цену. Тогда мы можем увидеть нападение уже на страну НАТО", — заключает Сергей Кислица.
Он также отметил неуступчивость позиции Украины, когда речь идет о ее суверенитете и территориальной целостности: мы никогда не согласимся с тем, что Россия полностью контролирует любую часть территории Украины. Любое предположение, что Украина согласится на это – неправильны, и не только с военной, но и политической точки зрения. Украинцы как нация никогда не согласились бы с тем, что руководство страны уступило часть территории другому государству. В Украине это было бы политическим суицидом.
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