Постоянный представитель Украины в ООН предостерегает мир от примирения с Путиным.

Сергей Кислица считает, что уступки позволят Путину реформировать и модернизировать армию. Для аргументации своей позиции украинский дипломат приводит историческую параллель с британским премьером Невиллом Чемберленом, который был привержен политике умиротворения и подписал Мюнхенское соглашение с Адольфом Гитлером.

"Думаю, в Великобритании общество достаточно умно и образовано, чтобы помнить историю. Хочу напомнить о соглашениях, подписанных между Чемберленом и Гитлером в 1938 году… Меньше чем через год началась Вторая мировая война. Если мы хоть чему-то научились из недавней истории Европы – мы должны всеми возможными способами избегать каких-либо соглашений, подобных договоренности между Гитлером и Чемберленом в 1938 году", – сказал Кислица.

Постпред Украины в ООН отметил, что продвижение идеи о прекращении войны ценой уступок Украины агрессору будет опасным и безответственным.

Уступки, по мнению дипломата, дадут шанс Путину реформировать и модернизировать армию и с новой силой атаковать. "И тогда Европе, и Британии тоже придется платить тройную цену. Тогда мы можем увидеть нападение уже на страну НАТО", — заключает Сергей Кислица.

Он также отметил неуступчивость позиции Украины, когда речь идет о ее суверенитете и территориальной целостности: мы никогда не согласимся с тем, что Россия полностью контролирует любую часть территории Украины. Любое предположение, что Украина согласится на это – неправильны, и не только с военной, но и политической точки зрения. Украинцы как нация никогда не согласились бы с тем, что руководство страны уступило часть территории другому государству. В Украине это было бы политическим суицидом.

2 июня, выступая на Безопасном форуме в Братиславе GLOBSEC, Зеленский предупредил Европу об уличных протестах из-за нехватки продовольствия. Он также представил платформу "United24".

В этот же день Генштаб ВСУ назвал приоритетные цели России на следующем этапе войны в Украине.

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