Хочу еще раз повторить всем российским лётчикам. Убийство гражданских – это преступление. И вы будете отвечать, – Зеленский

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.



По словам Зеленского, ответственность – неизбежна.



"Наши ВСУ сегодня порадовали. Снова Чернобаевка – снова разгром оккупантов. Снова сбитые российские самолеты. Особенно важно – бомбардировщик над Мариуполем. И так будет с каждым, кто убивает наших людей, мирных людей на нашей мирной земле. Хочу еще раз повторить всем российским летчикам , которые не думают, какой приказ они выполняют. Убийство гражданских – это преступление. И вы будете отвечать – любым способом. Сегодня или завтра – это менее важно. Главное, что неизбежно", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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