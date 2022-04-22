Хочу, чтобы в Украину вернулся мир. А потом – сыграть в ЛЧ на полной "Донбасс Арене", - вратарь "Шахтера" Трубин

Об этом сообщает DW .



Трубин также рассказал об акции клуба играть благотворительные матчи в футболках с названиями городов Украины, наиболее пострадавших от войны с РФ.



"Мы хотим, чтобы названия этих городов знали во всем мире. До сих пор не понимаю, как может быть такая война в 21 веке, в которой люди погибают каждый день – в стране, которую я люблю и где я вырос. Мои мечты изменились. Просто хочу, чтобы в Украину вернулся мир, а потом хочу сыграть с "Шахтером" в Лиге чемпионов на полной "Донбасс Арене", - сказал вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин.



20-летний Анатолий Трубин провел в этом сезоне 18 матчей, из них 6 "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 8 млн евро – он второй самый дорогой вратарь Украины.

10 апреля капитан "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что после благотворительного матча с греческим "Олимпиакосом" некоторые ребята не сдержали эмоций и плакали в раздевалке.

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