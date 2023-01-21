Хочу, чтобы мы все почувствовали, сколько светлых людей отнимает военное время, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский напомнил, что из-за войны, которую развязала Россия, гибнет много светлых людей
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Мы каждый день теряем людей, о которых будем всегда вспоминать и сожалеть, что не вернешь. Украинцев, патриотов, людей профессиональных и просто верных – себе и государству. Не вернешь... Я хотел бы, чтобы мы все сегодня это почувствовали. Почувствовали, сколько жизней, сколько светлых людей уносит военное время… Я хотел бы, чтобы мы все сегодня почтили их память… Светлая память всем, чья жизнь унесла война!Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину! , чтобы изгнать эту войну с нашей земли", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.
- Сегодня, 21 января, в Национальном центре "Украинский дом" состоялось прощание с руководством и сотрудниками МВД , погибшими при исполнении служебных обязанностей.
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