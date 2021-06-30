Хочу, чтобы через 9 месяцев в стране был прирост рождаемости, - голкипер сборной Украины Бущан

Об этом сообщает Трибуна .

Таким образом, вратарь ответил на вопрос, какие эмоции он испытывает после выхода сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.

"Хочу, чтобы через 9 месяцев в стране был прирост рождаемости детей", - сказал Бущан.

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Он добавил, что был уверен, что украинцы дожмут шведов в овертайме, но готовился и к серии пенальти.

"Был уверен, что команда дожмет. Но у меня был секрет - я написал на бутылке список игроков сборной Швеции. Номера и кто куда будет бить", - признался Бущан.

Украина победила Швецию в овертайме - 2: 1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.

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