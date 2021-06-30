Хочу, чтобы через 9 месяцев в стране был прирост рождаемости, - голкипер сборной Украины Бущан
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан заявил, что мечтает, чтобы победа в 1/8 финала чемпионата Европы над Швецией способствовала росту рождаемости
Об этом сообщает Трибуна .
Таким образом, вратарь ответил на вопрос, какие эмоции он испытывает после выхода сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.
"Хочу, чтобы через 9 месяцев в стране был прирост рождаемости детей", - сказал Бущан.
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Он добавил, что был уверен, что украинцы дожмут шведов в овертайме, но готовился и к серии пенальти.
"Был уверен, что команда дожмет. Но у меня был секрет - я написал на бутылке список игроков сборной Швеции. Номера и кто куда будет бить", - признался Бущан.
Украина победила Швецию в овертайме - 2: 1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александр Зинченко.
- Позже выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
- Также стало известно, что травмированный в матче против Швеции форвард сборной Украины Артем Беседин больше не сыграет на турнире .
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