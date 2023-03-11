Об этом Дана Яровая рассказала в программе "Война и волонтеры", журналистке "Еспресо".

"На следующей неделе я жду поставку и будем снова подписывать, – говорит Дана Яровая. – Призываю, у кого есть желание, мы за символическую сумму подпишем от вас. Любые пожелания принимаем".

По словам волонтерки, пожелания украинцы присылают разные. Кто-то по погибшим воинам, а от некоторых постоянно улыбка на лице.

"С одной стороны они иногда очень болезненны, – рассказывает Дана. – А с другой стороны – поражает креативность наших людей. К примеру: хочу борщ в Крыму или теперь ты хороший. Пока моя фаворитка девочка Даша, которой 10 лет. Она написала приветствие – "геть з України москаль некрасивий". Пока никто не переплюнул это. Были надписи от 4Б класса. Конечно составляют родители детей, но было. Желают всего того же, чего желаем мы. Но очень больно писать о погибших".