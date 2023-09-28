"Хочется придушить нах**н": на Арестовича написали заявление за сексистские высказывания на семинаре
Нардеп Инна Совсун написала заявление в полицию на экс-советника президента Алексея Арестовича за его сексистские призывы во время личного закрытого семинара
Об этом она написала в facebook.
26 сентября в сети разгорелся скандал – журналистки Яна Брензей и Эмма Антонюк на своем YouTube-канале опубликовали видео с высказываниями Арестовича во время закрытых "психологических семинаров".
На них он заявил, что женщин "хочется тра**ть, а потом задушить", а также, что женщина "должна смотреть на мужчину, как на идола и вымазывать периодически своей жертвенной кровью ему губы".
"В момент, когда женщина на вас кричит, царапает, пытается выпить все соки, сделать вас виноватым и говорит: "Скажи, хоть что-нибудь, сволочь!". Что вы должны делать? Вариантов несколько - отойти подальше, бросить кошелек, сказать "Иди, купи себе все, что хочешь". Вариант два – обнять ее молча. И вариант три – обнять и тра**ть", - приводит цитату Арестовича нардепка Совсун.
"Мальчики, пока нас девочки не слышат, и мы можем с вами нормально и откровенно поговорить. Вот скажите, что хочется сделать с этими существами? Пpудyшuть!Причем душить, не отпуская. Сначала, конечно, хочется тра*ать, а когда надоест, или привыкли, или наелись, дальше хочется пpудyшuту нах**н, чтобы ее никогда не было.И после этого не размыкать пальцев года три, пока гарантированно не придушишь. С этим их нытьем, с тревожностью, с попытками контролировать, кастрировать, никуда не пускать", – еще одно заявление экс-советника.
Нардеп заявила, что написала заявление в правоохранительные органы о совершении Алексеем Арестовичем уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 300 Уголовного кодекса: распространение видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.
Инна Совсун также сказала, что поведение Арестовича напоминает ей "преступления людей на оккупированных территориях".
"Признаюсь, у меня не хватило нервов посмотреть видео этого, кгм, семинара. Но читая расшифровку, мне это очень напомнило о преступлениях граждан на оккупированных территориях. И если какой-то участник этого "семинара" потом попытается подавить женщину - тогда те, кто постоянно приглашал Арестовича на телемарафон должны знать, что это и их ответственность. Пора заканчивать с этим "цирком", уже давно не смешно", - комментирует народный депутат.
- На бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича подали заявление в Службу безопасности Украины из-за его высказывания, что якобы украинцы позволили себе "расчеловечить оккупантов" и тем самым дали им "прекрасную мотивацию воевать".
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