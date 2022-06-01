Об этом сообщает " Футбол NEWS ".

"Это важнейший матч для нас. Команда выйдет и будет пытаться показать свой лучший футбол и свою силу. Хотим пройти дальше и сыграть этот финал с Уэльсом, но понимаем, что у Шотландии будет невероятная поддержка – они играют дома. Хочется получить путевку на ЧМ не только для себя, но и для всей Украины, для имиджа, для всего мира, для украинских защитников, потому что я считаю, что они сейчас на первом плане. Футбол – это то, что объединяет. Он может доставить радость как для всей Украины, так и для наших бойцов", - сказал Руслан Малиновский.

Игра Шотландия – Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго и начнется в 21:45. Матч можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1", "Индиго TV", а также на платформе oll.tv.

Победитель 5 июня в Кардиффе поспорит за путевку на ЧМ-2022 со сборной Уэльса.

1 июня бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал отборочный матч чемпионата мира - 2022 против Шотландии надеждой всей страны .

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков обнародовал заявку на игру против Шотландии.

Букмекеры считают сборную Шотландии фаворитом в матче против Украины в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира – 2022.

Ожидается, что полуфинальный матч отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина посетят 50 тысяч болельщиков.

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