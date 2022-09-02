Хочется побоксировать на "Олимпийском", а затем завязывать, - Усик заговорил о завершении карьеры
Украинский боксер Александр Усик заявил, что хотел бы закончить карьеру после боя в Киеве на "Олимпийском"
Об этом сообщает USYK17 .
Усик также сказал, что именно сейчас он хочет отдохнуть дома, а не сразиться с Фьюри.
"Сейчас не хочу никакого боя с Фьюри. Просто хочу насладиться тем, что я дома: косить траву во дворе, сделать свет. Представляете, свет выключили? Конечно думаю об окончании карьеры. Хочется побоксировать на "Олимпийском", а потом завязывать", - говорит боксер.
Украинец также считает, что Фьюри не приедет в Украину.
"Фьюри говорит, что он король королей, всех побьет. Хотелось бы с ним громкий поединок. Фьюри - лунатик. 500 лям? Я тоже хочу 500 лям. Он только дома у себя может говорить. Думаю, что он на "Олимпийский" не поедет, здесь даже цыгане за меня. Здесь моя родная земля, где он будет силу брать?", - сказал Александр Усик.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.
- 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- Тайсон Фьюри принял вызов и пообещал отобрать чемпионские пояса Александра Усика.
- 22 августа стало известно, что Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря 2022 года.
- 30 августа мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что Фьюри победит Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира.
- Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дю Беф считает, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может пройти в первой половине 2023 года.
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