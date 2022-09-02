Об этом сообщает USYK17 .

Усик также сказал, что именно сейчас он хочет отдохнуть дома, а не сразиться с Фьюри.

"Сейчас не хочу никакого боя с Фьюри. Просто хочу насладиться тем, что я дома: косить траву во дворе, сделать свет. Представляете, свет выключили? Конечно думаю об окончании карьеры. Хочется побоксировать на "Олимпийском", а потом завязывать", - говорит боксер.

Украинец также считает, что Фьюри не приедет в Украину.

"Фьюри говорит, что он король королей, всех побьет. Хотелось бы с ним громкий поединок. Фьюри - лунатик. 500 лям? Я тоже хочу 500 лям. Он только дома у себя может говорить. Думаю, что он на "Олимпийский" не поедет, здесь даже цыгане за меня. Здесь моя родная земля, где он будет силу брать?", - сказал Александр Усик.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Он провел последний бой 23 апреля в Лондоне и нокаутировал британца Диллиана Вайта и сразу после победы объявил, что якобы завершает карьеру.

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