Хочет показать свою власть: Путин посетил штаб россиян в Ростове, - разведка Британии

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в штабе находятся военные, ведущие войну против Украины.

По данным разведки, Путин провел встречу с высшими офицерами, в том числе с начальником генерального штаба генералом Валерием Герасимовым, который продолжает командовать операцией в Украине.

"Путин, скорее всего, хочет продемонстрировать свою власть и представить высшее военное командование действующим в обычном режиме", - объяснили в разведке.