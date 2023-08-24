Хочет показать свою власть: Путин посетил штаб россиян в Ростове, - разведка Британии
В субботу, 19 августа 2023 года, российский президент Владимир Путин приехал в штаб в Ростове-на-Дону, который находится примерно в 160 км от линии фронта. Таким образом, он хотел показать свою власть
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что в штабе находятся военные, ведущие войну против Украины.
По данным разведки, Путин провел встречу с высшими офицерами, в том числе с начальником генерального штаба генералом Валерием Герасимовым, который продолжает командовать операцией в Украине.
"Путин, скорее всего, хочет продемонстрировать свою власть и представить высшее военное командование действующим в обычном режиме", - объяснили в разведке.
- Российские военные пытаются наступать в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Однако успеха нет, враг несет значительные потери. Силы обороны наступают на Бахмутском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.
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