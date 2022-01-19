Хочет остаться, но ничего не делает: "Барселона" поставила жесткий ультиматум скандальному чемпиону мира
Главный тренер "Барселоны" Хави заявил, что вингер Усман Дембеле не будет играть, пока не подпишет новый контракт
Об этом сообщает Diario Sport .
По словам Хави, Дембеле хочет остаться в Барселоне, но ничего не делает для этого.
"Могу только сказать, что нам предстоит принять тяжелое решение. Клуб пришел к выводу, что если он не продлит контракт, нужно что-то решать. Мы долго ждали, переговоры длились пять месяцев. Или Дембеле продлевает контракт, или "Барса" продает его. Вариант, что он двинется на трибуны, не рассматривается. Усман хочет остаться, но ничего не делает для этого. У нас нет другого выбора", - сказал главный тренер "Барселон" Хави.
В этом сезоне Усман Дембеле провел всего 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает вингера в 30 млн. евро. Его контракт действует до июня 2022 года. Именно поэтому в Барселоне хотят, чтобы Дембеле подписал новое соглашение, ведь уйдет из клуба бесплатно.
24-летний француз переехал в Испанию в 2017 году из дортмундской "Боруссии", за 125 млн евро. Но так и не смог стать лидером "Барсы" из-за травм и разнообразных скандалов.
Дембеле выиграл чемпионат мира по футболу в 2018 году.
- В 2019 году Усман Дембеле разгневал руководство "Барселоны", скрывая отдых в Сенегале.
- После этого "Барселона" сообщила, что за эту затею Дембеле должен заплатить несколько тысяч долларов.
- 26 октября этого года сообщалось, что руководство Барселоны рассматривает возможность отстранить от команды француза Усмана Дембеле.
- Напомним, 6 ноября "Барселона" объявила о назначении главным тренером Хави.
- 3 декабря стало известно, что испанская "Барселона" может реализовать французского вингера Усмана Дембеле.
- 17 января сообщалось, что в "Барселоне" не будут давать игровую практику Усману Дембеле , если он не подпишет новый контракт с клубом.
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