"Хочешь мира - готовься к войне!" - олимпийский чемпион Беленюк показал, как чистит оружие

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook Жана Беленюка.



Беленюк показал, что не собирается никуда убегать, если начнется полномасштабная война с Россией. Он уже начал чистить свой пистолет.



"Хочешь мира - готовься к войне! Держи порох сухим, а "Макаров" чистым. И главное - горячее сердце, но холодная голова! Сохраняем спокойствие", - написал под фото Беленюк.



31-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги Народа". Спортсмен совмещает выступления с политической карьерой.



Летом 2020 года Беленюк получил золотую награду на Олимпиаде. Именно после этого его наградили пистолетом.

14 февраля Беленюк заявил, что не будет бежать из Украины, если Россия начнет полномасштабную войну.

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