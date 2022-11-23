Хмельницкий полностью обесточен после ракетных ударов РФ по объектам энергетики
После очередного удара по объектам энергетики по всей Украине город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии
Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в telegram.
По его словам, после массовых ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры Хмельницкий остался без электроснабжения.
"Город обесточен полностью. Объекты критической инфраструктуры и Чернелевский водозабор также. Работаем, чтобы запустить большую часть котельных в автономном режиме на когенерационных установках и генераторах. Причина полного обесточивания - массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны", - написал Симчишин.
- В среду, 23 ноября, из-за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением .
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