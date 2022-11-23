Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в telegram.

По его словам, после массовых ракетных обстрелов объектов критической инфраструктуры Хмельницкий остался без электроснабжения.

"Город обесточен полностью. Объекты критической инфраструктуры и Чернелевский водозабор также. Работаем, чтобы запустить большую часть котельных в автономном режиме на когенерационных установках и генераторах. Причина полного обесточивания - массовые террористические ракетные удары по объектам энергетики всей страны", - написал Симчишин.

В среду, 23 ноября, из-за вражеской атаки на Западе Украины возникли перебои с электроснабжением .

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