Хмельницкий автор Юрий Даценко представил новую часть приключений хирурга Якова Ровнера

Об этом передает Еспресо.TV .



Герой нового романа Юрия Даценко снова оказывается в водовороте таинственных событий.



"Проскуров, Меджибож, Летичев, Новый Константинов. 1912. С момента последнего дела в Каменце прошло двенадцать лет. И Якову Ровнеру снова выпадает оказаться в эпицентре загадочных событий. Обычная воскресная вечерняя служба в сельской церкви заканчивается непостижимым: полоса яркого света перечеркивает небосвод и через несколько минут исчезает.



Поверить в "чудо Божие" или в "австрийских шпионов"? Списать все на капризы погоды или же прислушиваться к старым хасидским рассказам? И как можно связать жуткий свет с могилами Устима Кармелюка и полулегендарного хасидского философа Баал Шем Това?", - пишет хмельницкий портал Е.ua .



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"Именно в 1912 году во многих европейских газетах появились статьи о том, что в небе начали замечать странные летающие объекты. На тот момент авиация только начинала развиваться, а летательные аппараты были очень не надежны. Поэтому мы не можем сказать, что это были аэропланы. Даже над Подольем несколько раз фиксировать подобные странные явления. Поэтому я решил использовать этот исторический факт в сюжете романа", - добавляет писатель.



Сейчас автор представляет свои книги в различных городах Украины. В частности завтра, в понедельник, 27 сентября, встреча состоится там, где вершились события романа: в Меджибожском замке Юрий Даценко встретится с читателями и презентует свой новый роман "И стал свет ...".





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