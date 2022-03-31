English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Общество Хмельницкая область играет роль большого гуманитарного хаба, за месяц было собрано более 300 тонн помощи, - заместитель городского головы
Эксклюзив

Хмельницкая область играет роль большого гуманитарного хаба, за месяц было собрано более 300 тонн помощи, - заместитель городского головы

31 мартa, 2022 четверг
08:23
Общество Хмельницкий

Заместитель мэра города Хмельницкого Николай Ваврищук рассказал, что Хмельницкая область за последние дни собрала более 300 тонн гуманитарной помощи для Сумской и Харьковской областей

Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"

“Хмельницкая область пережила не первые ракетные обстрелы. Город Хмельницкий был атакован первый раз, а область с самого начала вторжения уже подверглась ракетным обстрелам несколько раз. Город морально уже готов к таким действиям врага. Все службы сработали слаженно. Был обстрел промышленного объекта. Соответственно, последствия были ликвидированы довольно быстро. К счастью, жертв нет”, - объяснил Ваврищук.

Ваврищук отметил, что Хмельницкая область благодаря ВСУ остается в тылу, но работает как большой гуманитарный хаб. По его словам, Хмельницкая область помогает городам, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы.

“Хмельницкая область сейчас превратилась в большой гуманитарный хаб. Мы стараемся помочь тем городам, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы. За последние 10 дней мы собрали более 300 тонн грузов продовольствия и медикаментов и отправили в Сумскую и Харьковскую области”, - рассказал Ваврищук.

война с Россией
Читайте также:
Микола Княжицький
29 мартa, 2022 вторник
США и Великобритания будут оказывать нам помощь, но их готовность стать гарантами безопасности для Украины – вопрос открытый, - Княжицкий
Владімір Путін
29 мартa, 2022 вторник
"Пристрелит собственная охрана". Арестович объяснил, почему Путин не решится на ядерный удар
Зеленський Путін
28 мартa, 2022 понедельник
Зеленский через Абрамович передал записку Путину. В ответ тот пообещал уничтожить Украину, - The Times
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.96
  • EUR
    Покупка 32.37
    Продажа 33.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
31 мартa
08:42
Эксклюзив
В Украине во время войны строится минимум 109 ЖК, а в Одессе даже приобрели квартиру, - маркетинг-директор
08:39
Число погибших в результате попадания российской ракеты в Николаевскую ОВА возросло до 16 человек
08:18
Укрзализныця запускает новый рейс Харьков – Трускавец со 2 апреля
08:04
В Луганской области россияне обстреляли жилые дома, школы и нефтяное хранилище: точное количество погибших устанавливают, - Гайдай
08:02
Эксклюзив
российские танки
На Севере Украины враг не отходит, а перегруппировывается. На изюмском и херсонском направлениях идет усиление российских войск, - Денисенко
07:58
Россия пытается сформировать оккупационные органы власти и набирает "работников", - Генштаб
07:39
Давид Арахамия
Переговоры Украины и России о войне возобновятся 1 апреля, - Арахамия
07:19
В Варшаве начали набор белорусского полка "Пагоня" для помощи ВСУ
07:19
За сутки украинские военные уничтожили БПЛА, четыре самолета и две крылатые ракеты оккупантов
07:06
Отступая от Тростянца, российские войска заминировали объекты инфраструктуры, а также кладбище, - глава ОВА
06:50
Италия предлагает беженцам из Украины 12-месячное разрешение на проживание
06:31
Россияне деморализованы в Украине и даже сбили собственный самолет, – глава разведки Великобритании
06:22
Литва внесла РФ, Беларусь и оккупированный Крым в список враждебных стран и территорий
05:50
УЗ обнародовала график эвакуационных поездов на 31 марта
05:24
Украинские войска освободили 3 села на севере Херсонской области
04:29
Украина требует от Польши полностью закрыть границу с Беларусью – Дещица
00:57
Зеленский уволил послов в Марокко и Грузии из-за отсутствия поддержки этих стран в войне Украины с Россией
00:45
Борис Джонсон
Джонсон против предоставления Украине эквивалента пятой статьи НАТО и предлагает концепцию безопасности, "основанную на идее сдерживания путем отрицания"
00:39
Владимир Зеленский
Танки, самолеты, артиллерийские системы. Мы имеем право требовать помощи в этот переломный момент, - Зеленский
00:39
Под Изюмом ожесточенные бои. В городе - гуманитарная катастрофа, - заместитель мэра
00:28
Россия выводит войска с Чернобыльской АЭС, - Пентагон
00:11
Мы не верим ни в какие красивые словесные конструкции: ни о мирных договоренностях, ни об отводе войск, - Зеленский
2022, среда
30 мартa
23:50
Россия бросила на украинский фронт 1000 вагнеровцев, - Пентагон
23:49
Не исключаю этого, - премьер-министр Швеции о перспективах вступления страны в НАТО
23:29
Россияне массово отказываются воевать, - разведка
23:27
83% россиян поддерживают Путина, – Левада-Центр
23:17
2 млн детей в поисках безопасности покинули Украину после вторжения России, - ЮНИСЕФ
22:59
Мирное соглашение не приведет к автоматической отмене европейских санкций против РФ, - премьер Нидерландов
22:58
Сдержанный оптимизм. В Минэнерго прокомментировали встречу с главой МАГАТЭ по вопросу демилитаризации АЭС в Украине
22:55
Оккупанты вырыли окопы в "Рыжем лесу" – самой загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и жалуются на здоровье, - СтратКом ВСУ
22:27
Оккупированная Южная Осетия заявила о намерении вступить в состав РФ
22:22
30 марта по трем согласованным гуманитарным коридорам удалось эвакуировать 1 530 человек, - Верещук
22:09
Украинский программист создал сайт с перечнем компаний, продолжающих работать в России
22:03
FavBet, American Express и Webmoney, - в Минцифре сообщили о новых технологических компаниях, покидающих рынок России и Беларуси
21:58
С 1 апреля в Украине постепенно начнут работу заведения культуры и искусств, - минкульт
21:58
В Словении поддержали передачу Украине систем ПВО С-300
21:47
В Херсоне оккупанты отпустили похищенного ранее священника ПЦУ, - епископ Херсонский и Таврический Никодим
21:33
Эксклюзив
Результатом войны России против Украины будет вступление Швеции и Финляндии в НАТО, - Чалый
21:28
Европейские лиги разработают план материальной поддержки украинского профессионального футбола
21:21
Режиссер последнего фильма о Бонде приехал в Киев, чтобы взяться за организацию питания горожан
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV