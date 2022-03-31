Хмельницкая область играет роль большого гуманитарного хаба, за месяц было собрано более 300 тонн помощи, - заместитель городского головы
Заместитель мэра города Хмельницкого Николай Ваврищук рассказал, что Хмельницкая область за последние дни собрала более 300 тонн гуманитарной помощи для Сумской и Харьковской областей
Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"
“Хмельницкая область пережила не первые ракетные обстрелы. Город Хмельницкий был атакован первый раз, а область с самого начала вторжения уже подверглась ракетным обстрелам несколько раз. Город морально уже готов к таким действиям врага. Все службы сработали слаженно. Был обстрел промышленного объекта. Соответственно, последствия были ликвидированы довольно быстро. К счастью, жертв нет”, - объяснил Ваврищук.
Ваврищук отметил, что Хмельницкая область благодаря ВСУ остается в тылу, но работает как большой гуманитарный хаб. По его словам, Хмельницкая область помогает городам, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы.
“Хмельницкая область сейчас превратилась в большой гуманитарный хаб. Мы стараемся помочь тем городам, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы. За последние 10 дней мы собрали более 300 тонн грузов продовольствия и медикаментов и отправили в Сумскую и Харьковскую области”, - рассказал Ваврищук.
- Напомним, 30 марта российский агрессор нанес два ракетных удара с воздуха по Хмельницкому .
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