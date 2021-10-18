Хмельницкая инфекционная больница на 99% заполнена больными COVID-19
В Хмельницком инфекционная больница на 99% загружена больными коронавирусом
Об этом сообщает Суспильне.Подилля.
Как отмечается, всего в больнице для больных коронавирусной инфекцией развернуто 200 коек.
"Кровати для больных с COVID-19 в Хмельницкой инфекционной больнице заполнены на 99%", - заявила директор заведения Оксана Поддубная.
Она также отметила, что медучреждение приостановило прием больных, чтобы увеличить количество мест.
"Также накануне у нас была непростая ситуация с кислородом. На заводе, который нам его поставляет, произошла поломка. Но нам удалось решить эту ситуацию. Сейчас все пациенты, которые нуждаются, получают кислород", - добавила Поддубная.
- Напомним, с 18 октября в "красную" зону карантина, кроме Херсонщины, перешли еще четыре области Украины. Шесть областей остаются в "желтой" зоне карантина.
- Городские больницы Херсона, которые принимают больных коронавирусом, заполнены почти на 100% .
- В больницах Харькова заполнены все 719 койко-мест с потоковым кислородом, которые предназначены для пациентов с коронавирусом.
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