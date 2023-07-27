Хмельнитчина второй раз за сутки подверглась атаке РФ: работала ПВО
В ночь на 27 июля Хмельницкую вторую за сутки обстреляли российские агрессоры: были слышны взрывы, работала ПВО
О ночной атаке сообщили в Хмельницкой ОВА.
"Слышны звуки взрывов в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении.
Ориентировочно в 03:25 в области раздался сигнал отбоя воздушной тревоги, которая началась около двух часов ночи.
- Напомним, вечером в среду, 26 июля, российские кафиры массированно атаковали ракетами украинские города. В частности, ПВО работала в Днепропетровской, Хмельницкой, Киевской и Кировоградской областях. В Хмельницкой области работала ПВО и зафиксировано падение осколков ракет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.56
-
EUR
Покупка 40.85Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное