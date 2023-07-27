Хмельнитчина второй раз за сутки подверглась атаке РФ: работала ПВО

О ночной атаке сообщили в Хмельницкой ОВА.

"Слышны звуки взрывов в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких", - говорится в сообщении.

Ориентировочно в 03:25 в области раздался сигнал отбоя воздушной тревоги, которая началась около двух часов ночи.