Хлорофилл бьет рекорды продаж
Не только Украину, но и весь мир всколыхнула волна правильного питания и постоянного контроля своего здоровья. В нашей стране на фоне полномасштабного вторжения Российской Федерации состояние кожи украинцев испортилось, поэтому навеянные взгляды лечения через социальные сети повлекли за собой настоящий бум на эту пищевую добавку, не только на украинских сайтах, но и на зарубежных
Хлорофилл – зеленый пигмент, содержащийся в растениях. Источниками пищи являются зеленые листовые овощи, ростки пшеницы, зеленый чай, картофель и некоторые водоросли и травы. Воздействие вещества на наши системы комплексно, что дает возможность не только поддержать жизненно важные функции, но и предотвратить развитие как серьезных, так и достаточно редких заболеваний. Хлорофилл купить можно как в оффлайн магазинах, так и на просторах интернета.
Украинские сайты массово заполонили этот продукт, каждый специальный магазин имеет его в наличии от разных компаний – производителей. Секрет хлорофилла в "магических" свойствах, спасающих состояние кожи. В 2020 году популярность продукта настолько поднялась, что продажи на одном из популярных американских сайтов увеличились на 500%. Точной статистики на сегодняшний день по Украине нет, но с уверенностью можем сказать, что товар занимает лидирующие позиции (не всегда можно сразу купить) и есть популярные запросы в поисковой системе среди пищевых добавок.
В 2015 году пилотное исследование из 10 человек из акне и расширенными порами заметили улучшение состояния кожи при местном применении геля хлорофилла в течение 3 недель. В этом году еще одно пилотное исследование, в котором также приняли участие 10 человек, обнаружили, что использование местного хлорофилла в течение 8 недель улучшило состояние поврежденной солнцем кожи.
Американский химик-косметолог Джинджер Кинг сказал: "Жидкий хлорофилл – это в разы концентрированная форма того, что мы получаем, поедая темную листовую зелень". А гастроэнтеролог и профессор из Нью-Йорка Никет Сонпал убежден, что употребляемая ежедневно зелень соотносится к 100–300 мг жидкого хлорофилла.
Оба врача согласны с тем, что при местном применении эта форма хлорофилла не так стабильна и может быть менее эффективной. Они утверждают, что существует много переменных при местном применении, включая расщепление ингредиента и окисление. Принимать его внутрь – лучший способ приёма.
Украинский врач-диетолог Марина Сергеева также высказалась о хлорофилле. Она рассказала, что и сама принимает этот витамин ежедневно. среде Что для этого нужно? Правильно, развести хлорофилл гуще. И если по привычке будете идти в аптеку, не забывайте, что дома в холодильнике есть натуральный помощник в борьбе за крепкий иммунитет. Главное, правильно и регулярно его принимать"
Будьте здоровы!
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