Хлорофилл бьет рекорды продаж

Хлорофилл – зеленый пигмент, содержащийся в растениях. Источниками пищи являются зеленые листовые овощи, ростки пшеницы, зеленый чай, картофель и некоторые водоросли и травы. Воздействие вещества на наши системы комплексно, что дает возможность не только поддержать жизненно важные функции, но и предотвратить развитие как серьезных, так и достаточно редких заболеваний. Хлорофилл купить можно как в оффлайн магазинах, так и на просторах интернета.

Украинские сайты массово заполонили этот продукт, каждый специальный магазин имеет его в наличии от разных компаний – производителей. Секрет хлорофилла в "магических" свойствах, спасающих состояние кожи. В 2020 году популярность продукта настолько поднялась, что продажи на одном из популярных американских сайтов увеличились на 500%. Точной статистики на сегодняшний день по Украине нет, но с уверенностью можем сказать, что товар занимает лидирующие позиции (не всегда можно сразу купить) и есть популярные запросы в поисковой системе среди пищевых добавок.

В 2015 году пилотное исследование из 10 человек из акне и расширенными порами заметили улучшение состояния кожи при местном применении геля хлорофилла в течение 3 недель. В этом году еще одно пилотное исследование, в котором также приняли участие 10 человек, обнаружили, что использование местного хлорофилла в течение 8 недель улучшило состояние поврежденной солнцем кожи.

Американский химик-косметолог Джинджер Кинг сказал: "Жидкий хлорофилл – это в разы концентрированная форма того, что мы получаем, поедая темную листовую зелень". А гастроэнтеролог и профессор из Нью-Йорка Никет Сонпал убежден, что употребляемая ежедневно зелень соотносится к 100–300 мг жидкого хлорофилла.

Оба врача согласны с тем, что при местном применении эта форма хлорофилла не так стабильна и может быть менее эффективной. Они утверждают, что существует много переменных при местном применении, включая расщепление ингредиента и окисление. Принимать его внутрь – лучший способ приёма.

Украинский врач-диетолог Марина Сергеева также высказалась о хлорофилле. Она рассказала, что и сама принимает этот витамин ежедневно. среде Что для этого нужно? Правильно, развести хлорофилл гуще. И если по привычке будете идти в аптеку, не забывайте, что дома в холодильнике есть натуральный помощник в борьбе за крепкий иммунитет. Главное, правильно и регулярно его принимать"

Будьте здоровы!