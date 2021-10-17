"Хлоркой обрабатывать". Белорусские киберпартизаны "слили" инструктаж из МВД Лукашенко по обращению с политзаключенными
На YouTube появились подборка аудиозаписей разговоров должностных лиц Министерства внутренних дел Республики Беларусь в отношении того, как вести себя с политическими заключенными
Они обнародованы сообществом белорусских партизан. Составители материала утверждают, что получили доступ к полным версиям аудиозаписей каждого разговора за счет излома серверов подконтрольных режиму Лукашенко силовых ведомств, рассказывает Еспресо.TV.
Записи датированы 16 июня 2000 года. Но, как утверждают правозащитники, с тех пор условия содержания политзаключенных в Беларуси только ухудшились.
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Участниками разговоров являются активные участники разгонов мирных митингов и другие известные деятели системы силовых органов Беларуси:
заместитель начальника УВД Минского облисполкома Виталий Козлов,
командир минского областного отряда ОМОН Николай Максимович
начальник РОВД в городе Стовпцы Александр Коротун,
начальник РОВД в городе Солигорск Александр шаровары,
заместитель начальника РОВД в городе Борисов Павел Змитер.
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Каждый из них в открытых базах данных: Каратели Беларуси, Черная карта Беларуси и Список преступников от Белорусского народного трибунала.
Основными средствами унижения, как можно услышать, предписано использовать специально неоднократную уборку камер с хлоркой. Под предлогом борьбы с антисанитарией, которая намеренно создается путем подселения бездомных к задержанным за участие в митингах и других формах протеста.
Вот наиболее характерные высказывания:
"Сами х****е матрасы, чуть не рваные там бл*ть, вшивые. [...] Сейчас даю команду бомжей им найти. Хлоркой обрабатывать три раза".
"И это все должно быть однозначно для этой категории (для "политических", - ред.) всегда".
"Комфортные условия, только на 180 градусов повернуты. Ароматы, бл*ть, уборка хлоркой и так далее. В рамках действующего законодательства, безусловно, но в то же время, бл*ть, бомжи".
Справка
По состоянию на 17 октября 2021 года в Беларуси признан политзаключенным 821 человек.
Среди них есть известные политики, ученые, предприниматели, художники, спортсмены, а также бывшие сотрудники МВД и МО Беларуси.
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