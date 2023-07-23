Об этом со ссылкой на опрошенных экологов сообщает проект "Крым.Реалии".

"В результате взрыва на "Крымском титане" больше всего пострадает экосистема и люди, живущие в непосредственной близости от предприятия", - считает эксперт Крымскотатарского ресурсного центра, профессор кафедры экологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Евгений Хлобистов.

Вместе с тем, многое будет зависеть от розы ветров на момент взрыва.

Если в месте расположения предприятия ветер будет северным или северо-восточным, в зоне поражения окажется Крым и, возможно, Краснодарский край, отмечают экологи. Если ветер будет с юга, под угрозой окажутся Херсонщина и частично Николаевщина. При юго-западном ветре ядовитое облако достанется Донбассу и Запорожской области.

Теракт на "Титане" может спровоцировать выбросы и сброс опасных химических веществ, говорят эксперты.

Одно из них – хлор . Его используют в производстве диоксида титана.

"В случае взрыва будет такой желто-зеленый характерный дым. Он образует с атмосферным паром сложное ядовитое вещество. Там действительно есть резервуары с хлором на "Крымском титане", и он используется для хлорирования сырья", - говорит президент Ассоциации профессионалов окружающей среды "PAEW" Людмила Цыганок.

Другая угроза сосредоточена в отстойниках завода. При взрыве может произойти сброс сульфатной (серной) кислоты . Что-то отравит почву, что-то поднимется в небо в облаке, говорят специалисты.

"Поднимется от оборудования. Если оно загружено и если там происходят химические процессы, и опять же, что и где они (российские оккупанты, - ред.) будут взрывать? Выбросы возможны из химического оборудования. И сбросы, и выбросы возможны, если взорвут из этих кислотных отстойников", - добавляет промышленный эколог.

Кроме того, по информации ГУР, в настоящее время на "Крымском титане" расположено около 200 тонн аммиака . Это еще одно опасное вещество на предприятии.

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"Сам аммиак вдвое легче воздуха, легко поднимается в облако и очень быстро разносится. Для человека вредно, что это отравление в первые моменты. Это и раздражение кожи и зуд в более легком случае. Могут быть ожоги. Могут быть поражены клетки, некроз ткани может развиваться".

"Каждый из нас знает, наверное, как пахнет нашатырный спирт, вот примерно такой и будет запах. Если люди его услышат, то должны закрыть все окна и двери на 2-3 часа. Можно даже больше стараться не выходить из квартир. И оставаться в помещении, пить больше воды", - советует населению прилегающих к заводу территорий профессор Хлобыстов.

Если же взрыв застанет человека на улице, нужно определить, где находится образовавшееся взрывом облако, и двигаться в противоположном направлении, в поисках укрытия.

"Надо стараться не попасть в это облако, в этот выброс, или как можно быстрее из него выйти. То есть надо отследить, куда оно движется, ни в коем случае не бежать ему навстречу. А если вы уже попали в это облако, нужно двигаться поперек его пути распространения. Выйти как можно скорее из него и защитить органы дыхания. Платок, одежда, что угодно, если есть возможность, лучше увлажнить все-таки и несколько слоев сделать, и дышать через это", - объясняет Анна Амбросова.

Если человек уже попал в помещение и в случае понимания, что произошло химическое загрязнение атмосферы, нужно пройти в ванную комнату, включить душ на мелкое распыление, режим в душе такой есть.

Далее нужно избавиться от одежды, которая была на вас, и ждать инструкции местных властей и ДСНС.