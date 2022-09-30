Об этом он сказал в эфире Еспресо.

"Я думаю, что никакого отступления спланированного нет. У россиян осталась маленькая струечка, скорее всего, – это полевые дороги, и они по этим полевым дорогам, опережая друг друга, бегут. Наша артиллерия сейчас может достать любую колонну, никаких приказов их не трогать у нас конечно быть не может, поэтому хлопцы лупят их из всего, что есть. Мне рассказывали артиллеристы, что ну еще не закипают, но раскалились уже докрасна их стволы, потому что не жалея технику, добивают врага", - сказал Ярослав Лысенко.

Боец батальона "Свобода" уверен, что российские оккупанты массово пытаются бежать из района Лимана, и что украинские военные уже приближаются и к Лисичанску.

"Я думаю, там идет сейчас массовое бегство, и оно будет продолжаться и продолжаться. Там, в окрестных городах, и я думаю, что вплоть до Рубежного, слухами полнится, что украинская армия очень мощная и очень умело наступает. Нам нужно готовиться не только Лиман занимать, но и готовиться ко входу в Рубежное и Северодонецк, а до этого и в Лисичанск, потому что до Лисичанска осталось практически 20 км. Там, где высокий берег, виден уже и Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, и сам город как на ладони. Так что я думаю, что еще день-два, конечно, посмотрим, как сейчас будет идти политическая обстановка из-за заявления Путина, а там увидим. Я думаю, что меньше недели осталось до того, чтобы мы захватили эту огромную агломерацию, в которой мы с батальоном "Свобода"начинали защищать Луганскую область, я имею в виду Рубежное, Лисичанск и Северодонецк", - сказал он.

Российские оккупанты готовят попытку прорыва в Торское Донецкой области, чтобы выйти из окружения ВСУ.

Российские войска бегут из района Лимана под ударами ВСУ, из нескольких ключевых пунктов их выбили.

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