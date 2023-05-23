"Что касается диверсионной работы, то большинство успешных (подчеркиваю: успешных) операций во вражеском тылу и в РФ у нас осуществляется силами СБУ. И Крымский мост, и за несколькими исключениями все наиболее громкие диверсии за последние месяцы".

Бутусов пишет, что знает большинство журналистов и военных экспертов. Подрыв Крымского моста, атака морскими дронами на корабли РФ в севастопольской бухте, подрыв радиолокационного самолета в белорусских Мачулищах – далеко не полный список успешных операций СБУ. Мои источники подтверждают, что СБУ стоит и за подрывами российских военных преступников и пропагандистов. Только за последнее время украинский "хлопок" от СБУ попробовали Владлен Татарский, Захар Прилепин и один из главарей луганских террористов Игорь Корнет.

Глава Службы Василий Малюк дает мало интервью, подчеркивая только, что "хлопок" в РФ пылал, пылает и будет пылать", а смерть – "это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам"

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Мы уже привыкли, что СБУ не комментирует взрывы, ограничиваясь фразой "все комментарии и подробности после победы". Глава Службы Василий Малюк дает мало интервью, подчеркивая только, что "хлопок" в РФ пылал, пылает и будет пылать", а смерть - "это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам".

По-моему, такая стратегия абсолютно оправданна. Могу сослаться здесь на опыт руководителей лучших иностранных спецслужб, которые крайне редко общаются с прессой. Представить себе руководителя ЦРУ, ежедневно раздающего по несколько интервью, – невозможно в принципе. Зато сказанное им – на вес золота для экспертов и специалистов.

Для меня, – думаю, как и для большинства украинцев, – постоянный "хлопок" в тылу врагов важнее громких заявлений. А с подробностями действительно подождем до конца войны.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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