Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке .

""Хлопок" в оккупированном Лисичанске. Массовый "инфаркт" у полусотни орков.

"Штаб 6-го полка, 2-го армейского корпуса" - минус 50 рашистов

Не нужно проводить совещания в здании суда в такую жару", - подчеркнул он.

22 июля в Луганской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов.

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