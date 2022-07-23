"Хлопок": в оккупированном Лисичанске уничтожили 50 россиян, - Гайдай
Во временно оккупированном Лисичанске 23 июля ликвидировали 50 российских захватчиков из 2-го армейского корпуса
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке .
""Хлопок" в оккупированном Лисичанске. Массовый "инфаркт" у полусотни орков.
"Штаб 6-го полка, 2-го армейского корпуса" - минус 50 рашистов
Не нужно проводить совещания в здании суда в такую жару", - подчеркнул он.
- 22 июля в Луганской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов.
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