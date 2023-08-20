Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Еспресо.

В Москве снова взрывалось и летели обломки

В российской столице снова летают беспилотники и работает ПВО, а тем временем вблизи Москвы пылает очередной склад, который гасят вертолеты. Однако еженедельный "хлопок" выглядит несколько меньше, чем до того.

В ночь с 17 на 18 августа жители Москвы слышали взрывы в районе "Москва-Сити". Мэр Собянин сообщил, что обломки упали в районе Экспоцентра. Однако значительных разрушений и пострадавших вроде бы нет. Между тем, в российском минобороны заявили, что якобы сбили БПЛА с помощью ПВО.

В ночь на 20 августа во вражеской столице также работала ПВО. Говорят, вроде бы сбили украинский беспилотник. Вероятно, из-за этого примерно в 3 часа ночи в московских аэропортах Внуково и Домодедово задерживали рейсы на вылет и прилет. А некоторые авиарейсы направлялись в Шереметьево. "БПЛА был сбит средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет", - пишут в минобороны РФ.

Чуть позже, воскресным утром 20 августа, в подмосковном Подольске загорелся 6-этажный склад Ozon. Пожар возник на складе в подмосковном Подольске на площади 375 квадратов. По информации в русских пабликах пожару присвоен третий ранг. Сотрудников эвакуировали, на месте работают экстренные службы. Пожар пытаются потушить с помощью вертолетов.

"Хлопок" растет и цветет в разных областях России

Неспокойной оказалась неделя и для других городов и областей россиян, где также раздавались взрывы и якобы работало российское ПВО.

В частности, в среду, 16 августа, министерство обороны России заявило, что Украина, по их мнению, атаковала тремя беспилотниками объекты в Калужской области РФ. Отмечается, что российская ПВО якобы установила и своевременно уничтожила все БПЛА. По данным вражеского минобороны, повреждений и пострадавших нет.

Также 19 августа неизвестный беспилотник по всей вероятности попал в военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области России. Минобороны РФ тогда традиционно обвинило Украину в ударе. Отмечается, что в результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, оперативно ликвидированное пожарными.

Утром воскресенья, 20 августа, россияне заявили об атаке БПЛА на Ростов и вокзал в Курске. Об атаке дронов в Курске сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт: "Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар". По его словам, пять человек получили легкие ранения от осколков стекла. По словам Старовойта, пострадали крыша, фасад и первая платформа. Также в результате взрывной волны повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Между тем, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что три дрона были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы, применение противовоздушной обороны якобы не понадобилось.

Еще чуть позже 20 августа в Белгородской области заявили о якобы сбитии 12 воздушных целей. Губернатор области Гладков утверждает, что над городом и областью сработала ПВО, которое "уничтожила" цели на подлете к райцентру.

Пожар в Екатеринбурге и взрывы в Дагестане

В российском Екатеринбурге в четверг, 17 августа, вспыхнула главная стройплощадка ледовой арены. Спасатели эвакуировали 200 человек. РосСМИ отмечают, что на крыше ледовой арены горели лакокрасочные и пенопластовые изделия. "Информации о пострадавших не поступало. Пожарные проводят обследование здания с целью поиска очага возгорания", – сообщили в их МЧС.

Но гораздо более мощный пожар в результате взрыва разгорелся в Дагестане. В Махачкале, столице Дагестана, являющейся одной из республик России, на автозаправке произошел взрыв, из-за которого пострадали более 80 человек, а по меньшей мере 35 погибли. На выезде из Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перебросился на расположенную рядом заправку. Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в МЧС писал, что из-за взрывной волны горючее накрыло людей, пришедших посмотреть на пожар.

Волнение в Черном море и ВОТ

Фото: reuters

На этой неделе в Черном море большого ажиотажа не наблюдалось, стоит отметить, как и на временно оккупированных территориях. Однако и совсем спокойно тоже не было.

В частности, Россия обвинила Украину в атаке на Черноморский флот вечером в четверг, 17 августа. Мол, "ВСУ предпринята безрезультатная попытка атаковать морским беспилотником корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя", заявляют террористы. Они утверждают, что якобы уничтожили украинский морской беспилотник, а их корабли продолжают выполнять свою работу.

А уже в пятницу, 18 августа, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. По данным мэра города, может быть повреждено железнодорожное полотно. Кроме того, отмечается, что вчера вечером, 17 августа, было немного громко во временно оккупированных Токмаке и Кирилловке.

Мнения экспертов

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых рассказал в эфире Еспресо, что удары по врагу морскими и воздушными средствами могут быть перспективой блокировки флота РФ.

"Действительно, есть перспективы полной блокады. Ситуация в развитии. Удары неизвестных средств воздушного и морского базирования все глубже и глубже относительно линии столкновения. Силы обороны не берут на себя ответственность, но они удивительным образом отвечают задаче по нарушению глубокой логистики врага - обеспечение топливно- смазочными материалами", - сказал он.

Между тем, в британской разведке отмечают, что в России растет давление на руководителей воздушно-космических сил, особенно на начальника штаба генерал-полковника Виктора Афзалова. Это связано с ухудшением ситуации с ПВО на западе России, где часто атакуют беспилотники. Беспилотники регулярно долетают до Москвы, на что обращают внимание в Британии.