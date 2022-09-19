"Хлопок" в Луганской области: ВСУ уничтожили вражескую базу в Кадиевке
В Луганской области украинские воины ликвидировали базу россиян в Кадиевке, а также ликвидировали технику и врагов на территории Новоайдарского района
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"А им говорили, что курение вредит здоровью, а иногда и жизни… Не послушали. "Хлопок". В Кадиевке (Стаханов) уничтожена база рашистов в местном Дворце культуры", - написал Гайдай.
Кроме того, по информации главы Луганской ОВА, была уничтожена техника и личный состав врага на территории Новоайдарского лесхоза.
- За прошедшие сутки ВСУ также нанесли удары по вражеским составам, позициям сил ПВО и пунктам управления войсками на Юге.
- С 24 февраля по 19 сентября Россия потеряла в Украине 54 650 военных, 2212 танков и 1313 артиллерийских систем
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