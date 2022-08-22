Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Сейчас развенчиваются мифы, созданные российской пропагандой, что Крым защищен, что это непотопляемый авианосец. После Севастополя уже понятно, что Россия уязвима. "Хлопок" в оккупированном Крыму, мощные удары по командованию ЧФ РФ в Севастополе, взрывы в Новофедоровке, взрывы под Керчью подействовали на людей, приехавших жить и отдыхать из России в Крым", - подчеркнул Мусиенко.

По словам военного эксперта, события в Крыму – это репутационный удар по имиджу России.

"Удар по имиджу государства, имеющего якобы мощные средства ПВО С-400, которые они рекламируют и пытаются продавать в Индию и Турцию и которые пропускают удары. Удар по аэродрому уничтожил самолеты морской авиации ЧФ России, штурмовики и бомбардировщики, наносившие удары по украинской территории. Это предпосылки для освобождения полуострова Крым. Сначала ВСУ уничтожали ближние тылы, а сейчас дело доходит и до дальнего тыла", - отметил Мусиенко.

Вечером 21 августа российские "СМИ" писали, что Вооруженные Силы Украины попытались нанести удар по военному аэродрому Бельбек возле Севастополя в оккупированном Крыму, но сработала система ПВО

Вечером 20 августа у побережья оккупированного Крыма, а именно населенного пункта Алупка, в море прогремели взрывы, также были видны вспышки.

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