"Хлопок" над Крымским мостом, атака дронов на Москву и взрыв на стратегическом заводе: где взрывалось у врага в течение недели
Эта неделя снова принесла немало беспокойства как в.о. Крыму, так и Москве и приграничным областям РФ, ведь "хлопок" снова добрался до российских оккупантов
Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Эспрессо.
Жители Москвы уже привыкли к "хлопку"
Фото: из открытых источников
В столице России на этой неделе несколько раз звучали звуки ПВО. По свидетельству власти, все дроны были сбиты. Однако повреждение получила инфраструктура Москвы.
- 9 августа произошла очередная атака беспилотников на столицу России. Мэр Москвы Собянин сообщил о якобы атаке на город двумя беспилотниками, которые удалось сбить системой ПВО. О пострадавших от обломков информации не было.
- Ночь 10 августа снова принесла взрывы вблизи столицы России. В Домодедово произошел взрыв и большой пожар. Очевидцы рассказали о последствиях работы ПВО, власти – о якобы взрыве на автосервисе и двух сбитых дронах. Отметим, что город расположен в 37 км к югу от центра Москвы. Известно благодаря расположению здесь одного из московских аэропортов. Из-за взрывов в другом московском аэропорту "Внуково" было задержано 11 рейсов на вылет и на прилет. Кроме этого ночью Москву тоже якобы атаковали БПЛА. По словам мэра, около 04:00 по местному времени один дрон был сбит в Калужской области, другой в районе ЦКАД.
- 11 августа мэр Москвы Сергей Собянин вновь заявил , что в результате работы противовоздушной обороны был сбит беспилотник, которым Украина якобы пыталась атаковать столицу РФ. Он добавил, что при падении обломков в районе Кармышевской набережной никто не пострадал. Также нет серьезных разрушений. Российские СМИ добавляют, что дрон пролетал над руслом реки Москва на высоте 150 метров. Обломки беспилотника рухнули в парковой зоне 67-й городской больницы имени Ворохобова. Это уже седьмая атака этого месяца на столицу РФ и близлежащий регион.
Взорвался завод, разрабатывавший новый бомбардировщик РФ
Фото: t.me/rian_ru9 августа в Сергиевом Посаде Московской области России утром произошел мощный взрыв на оптико-механическом заводе. По состоянию на вечер среды власти РФ заявили о 60 пострадавших, еще 8 человек считаются пропавшими без вести. Кроме того, по информации российских властей, якобы было повреждено 20 многоэтажек и 4 соцучреждения.
Причиной инцидента представители РФ называют нарушение технологических процессов. Говорят, что версия, по которой взрыв был вызван полетом беспилотника, не подтвердилась.
Интересно, что завод в Подмосковном Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, участвовал в разработке российского "стелса"-бомбардировщика нового поколения "Посланник".
В оккупированном Крыму не спят, а по Крымскому мосту периодически перекрывают движение
Фото: телеграмм Чп/Севастополь
- В среду, 9 августа, в в. о. Крыму были слышны взрывы в Джанкойском районе. Оккупационные власти заявили об обучении войск радиационной, химической и биологической защите. Однако оккупанты еще раз на время перекрыли Крымский мост и остановили движение всего транспорта.
- Также ночью 10 августа в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Министерство обороны России сообщило об атаке 11 беспилотников. В минобороны подчеркнули, что в результате атаки дронов якобы нет пострадавших и разрушений.
- Ночь 12 августа была неспокойной для Крымского моста. Российские пропагандисты сообщили , что движение автотранспорта временно перекрыто. Оккупационные власти пишет об атаке 20 дронов. По данным окупантов, 14 из них были уничтожены силами ПВО, еще 6 - подавлено средствами РЭБ. Пострадавших нет.
- Уже через несколько часов у Крымского моста снова был "хлопок". В обед 12 августа руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту. Он сказал о якобы сбитии двух ракет. По словам властей, мост не был поврежден и пострадавших тоже не было. Как утверждает российское минобороны, речь идет о "зенитной управляемой ракете С-200, переработанной в ударный вариант". После этого через несколько часов снова было громко и снова власти РФ заявили о якобы перехвате украинской ракеты.
- 13 августа во в.о. Мариуполе загорелась база российских захватчиков благодаря деятельности наших партизан.
Взрывы в Белгородской, Курской и Калужской областях
Фото: reuters
- 9 августа в селе Колотиловка Красноярского района на Белгородщине упал неустановленный объект, российские власти заявили о пострадавшем. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что якобы загорелся сеновал на территории частного участка из-за вероятного падения неустановленного объекта. Кроме этого, губернатор Белгородской области заявил об одном погибшем из-за якобы обстрела поселка Горьковского Грайворонского городского округа.
- Также российские власти заявили , что утром в субботу, 12 августа, в Калужской области сбили беспилотник. Ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Разрушений вроде бы нет.
- Кроме того, вечером субботы, 12 августа, Россия вновь обвинила Украину в атаке беспилотниками - над Белгородской областью российская противовоздушная оборона якобы уничтожила украинский ударный дрон.
- Утром воскресенья, 13 августа, министерство обороны России в очередной раз сообщило о якобы успешном сбитии украинских беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей.
Российские самолеты сами падают, заводы и дамбы разрушаются
Фото: Скрин с видео
- Помимо "хлопка" также в РФ произошли другие загадочные случаи с инфраструктурой и военной техникой.
- В частности, 12 августа в российском городе Уссурийск, Приморский край, прорвало плотину, возведенную для сдерживания паводка. В результате затопило много домов.
- Также 12 августа вблизи российского Калининграда вроде бы из-за технической неисправности упал истребитель Су-30, в результате чего погибли все члены экипажа.
- А 13 августа в Подмосковии в городе Раменске около 12:00 там произошло возгорание пластиковых поддонов с удобрениями. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Предварительно взрыв произошел на складе одного из местных предприятий между АЗС и инженерно-научным центром "ТЭМП".
Мнения экспертов
Спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал Эспрессо, что в последнее время флот РФ пытается держаться ближе к северо-восточной части Черного моря, потому что у Крыма уже не чувствует себя в безопасности.
Экс-глава МИД Павел Климкин в эфире Эспрессо выразил мнение, что атаки беспилотников показали, что РФ больше не контролирует Черное море, поэтому атакует украинские порты.
"Атаки дронов создали совершенно иную реальность в Черном море, ведь РФ раньше говорила всем, что контролирует его. Атаки показали, что Россия больше не контролирует Черное море. Для нее это фундаментальный удар не только по милитарным, но и по геополитическим амбициям", - подчеркнул он.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что не знает обстоятельств и следствия взрывов в Крыму 12 августа, в то же время он считает, что Крымский мост не могли перекрыть просто так. К тому же спикер Воздушных сил отметил, что подобные инциденты во временно оккупированном Крыму, вероятно, будут происходить и дальше, а возможно, и участятся.
Интересно также то, что пока оккупантам по некоторым вопросам удается справиться самим. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, отметила Эспрессо, что российские войска 9 августа, пытаясь атаковать тактической авиацией и выпуская управляемые авиабомбы на Бериславский район правобережья Херсонщины, упустили три КАБа на свои подразделения.
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал , что россияне чаще будут ощущать последствия агрессивной войны против Украины.
"Очень здорово, что следствием так называемой "СВО" стала не денацификация и демилитаризация Украины, а взрывы по всей территории РФ. Украинцы только объединились, а свободный мир помогает нам противостоять врагу. Россияне получили то, что заслуживают. В частности, остановка работы аэропортов , взрывы и многие другие интересные случаи. Хочу отметить, что это только начало. Мы еще увидим много других последствий их агрессивной войны против Украины. Рядовые россияне должны понять, что начав войну против мирного соседа, они получат войну на своей территории", - сказал он.
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