Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Эспрессо.

Жители Москвы уже привыкли к "хлопку"

Фото: из открытых источников

В столице России на этой неделе несколько раз звучали звуки ПВО. По свидетельству власти, все дроны были сбиты. Однако повреждение получила инфраструктура Москвы.

9 августа произошла очередная атака беспилотников на столицу России. Мэр Москвы Собянин сообщил о якобы атаке на город двумя беспилотниками, которые удалось сбить системой ПВО. О пострадавших от обломков информации не было.

Ночь 10 августа снова принесла взрывы вблизи столицы России. В Домодедово произошел взрыв и большой пожар. Очевидцы рассказали о последствиях работы ПВО, власти – о якобы взрыве на автосервисе и двух сбитых дронах. Отметим, что город расположен в 37 км к югу от центра Москвы. Известно благодаря расположению здесь одного из московских аэропортов. Из-за взрывов в другом московском аэропорту "Внуково" было задержано 11 рейсов на вылет и на прилет. Кроме этого ночью Москву тоже якобы атаковали БПЛА. По словам мэра, около 04:00 по местному времени один дрон был сбит в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

11 августа мэр Москвы Сергей Собянин вновь заявил , что в результате работы противовоздушной обороны был сбит беспилотник, которым Украина якобы пыталась атаковать столицу РФ. Он добавил, что при падении обломков в районе Кармышевской набережной никто не пострадал. Также нет серьезных разрушений. Российские СМИ добавляют, что дрон пролетал над руслом реки Москва на высоте 150 метров. Обломки беспилотника рухнули в парковой зоне 67-й городской больницы имени Ворохобова. Это уже седьмая атака этого месяца на столицу РФ и близлежащий регион.

Взорвался завод, разрабатывавший новый бомбардировщик РФ

Фото: t.me/rian_ru

9 августа в Сергиевом Посаде Московской области России утром произошел мощный взрыв на оптико-механическом заводе. По состоянию на вечер среды власти РФ заявили о 60 пострадавших, еще 8 человек считаются пропавшими без вести. Кроме того, по информации российских властей, якобы было повреждено 20 многоэтажек и 4 соцучреждения.

Причиной инцидента представители РФ называют нарушение технологических процессов. Говорят, что версия, по которой взрыв был вызван полетом беспилотника, не подтвердилась.

Интересно, что завод в Подмосковном Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, участвовал в разработке российского "стелса"-бомбардировщика нового поколения "Посланник".

В оккупированном Крыму не спят, а по Крымскому мосту периодически перекрывают движение

Фото: телеграмм Чп/Севастополь

В среду, 9 августа, в в. о. Крыму были слышны взрывы в Джанкойском районе. Оккупационные власти заявили об обучении войск радиационной, химической и биологической защите. Однако оккупанты еще раз на время перекрыли Крымский мост и остановили движение всего транспорта.

Также ночью 10 августа в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Министерство обороны России сообщило об атаке 11 беспилотников. В минобороны подчеркнули, что в результате атаки дронов якобы нет пострадавших и разрушений.

Ночь 12 августа была неспокойной для Крымского моста. Российские пропагандисты сообщили , что движение автотранспорта временно перекрыто. Оккупационные власти пишет об атаке 20 дронов. По данным окупантов, 14 из них были уничтожены силами ПВО, еще 6 - подавлено средствами РЭБ. Пострадавших нет.

Уже через несколько часов у Крымского моста снова был "хлопок". В обед 12 августа руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту. Он сказал о якобы сбитии двух ракет. По словам властей, мост не был поврежден и пострадавших тоже не было. Как утверждает российское минобороны, речь идет о "зенитной управляемой ракете С-200, переработанной в ударный вариант". После этого через несколько часов снова было громко и снова власти РФ заявили о якобы перехвате украинской ракеты.

13 августа во в.о. Мариуполе загорелась база российских захватчиков благодаря деятельности наших партизан.

Взрывы в Белгородской, Курской и Калужской областях

Фото: reuters

9 августа в селе Колотиловка Красноярского района на Белгородщине упал неустановленный объект, российские власти заявили о пострадавшем. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что якобы загорелся сеновал на территории частного участка из-за вероятного падения неустановленного объекта. Кроме этого, губернатор Белгородской области заявил об одном погибшем из-за якобы обстрела поселка Горьковского Грайворонского городского округа.

Также российские власти заявили , что утром в субботу, 12 августа, в Калужской области сбили беспилотник. Ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Разрушений вроде бы нет.

Кроме того, вечером субботы, 12 августа, Россия вновь обвинила Украину в атаке беспилотниками - над Белгородской областью российская противовоздушная оборона якобы уничтожила украинский ударный дрон.

Утром воскресенья, 13 августа, министерство обороны России в очередной раз сообщило о якобы успешном сбитии украинских беспилотников над территорией Курской и Белгородской областей.

Российские самолеты сами падают, заводы и дамбы разрушаются

Фото: Скрин с видео

Помимо "хлопка" также в РФ произошли другие загадочные случаи с инфраструктурой и военной техникой.

В частности, 12 августа в российском городе Уссурийск, Приморский край, прорвало плотину, возведенную для сдерживания паводка. В результате затопило много домов.

Также 12 августа вблизи российского Калининграда вроде бы из-за технической неисправности упал истребитель Су-30, в результате чего погибли все члены экипажа.

А 13 августа в Подмосковии в городе Раменске около 12:00 там произошло возгорание пластиковых поддонов с удобрениями. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Предварительно взрыв произошел на складе одного из местных предприятий между АЗС и инженерно-научным центром "ТЭМП".

Мнения экспертов

Спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал Эспрессо, что в последнее время флот РФ пытается держаться ближе к северо-восточной части Черного моря, потому что у Крыма уже не чувствует себя в безопасности.

Экс-глава МИД Павел Климкин в эфире Эспрессо выразил мнение, что атаки беспилотников показали, что РФ больше не контролирует Черное море, поэтому атакует украинские порты.

"Атаки дронов создали совершенно иную реальность в Черном море, ведь РФ раньше говорила всем, что контролирует его. Атаки показали, что Россия больше не контролирует Черное море. Для нее это фундаментальный удар не только по милитарным, но и по геополитическим амбициям", - подчеркнул он.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил , что не знает обстоятельств и следствия взрывов в Крыму 12 августа, в то же время он считает, что Крымский мост не могли перекрыть просто так. К тому же спикер Воздушных сил отметил, что подобные инциденты во временно оккупированном Крыму, вероятно, будут происходить и дальше, а возможно, и участятся.

Интересно также то, что пока оккупантам по некоторым вопросам удается справиться самим. Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, отметила Эспрессо, что российские войска 9 августа, пытаясь атаковать тактической авиацией и выпуская управляемые авиабомбы на Бериславский район правобережья Херсонщины, упустили три КАБа на свои подразделения.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал , что россияне чаще будут ощущать последствия агрессивной войны против Украины.